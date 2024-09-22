Рижский технический университет (РТУ) в судебном порядке потребует от Министерства образования и науки возместить ущерб в размере 74 900 евро из-за отказа в заявке на один из конкурсов научных проектов, сообщили агентству LETA в университете.
Рижский технический университет будет судиться с Министерством образования
РТУ подал заявку на проект о воздействии обратной связи цветов на измерения массы верхнего кварка. Несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена, затем ее отклонили.
В РТУ считают такое решение противоречивым, поэтому в административном порядке требуют возместить ущерб.
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