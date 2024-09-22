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Рижский технический университет будет судиться с Министерством образования

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Логотип RTU
Логотип RTU Фото: Līga Gredzena/LETA

Рижский технический университет (РТУ) в судебном порядке потребует от Министерства образования и науки возместить ущерб в размере 74 900 евро из-за отказа в заявке на один из конкурсов научных проектов, сообщили агентству LETA в университете.

РТУ подал заявку на проект о воздействии обратной связи цветов на измерения массы верхнего кварка. Несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена, затем ее отклонили.

В РТУ считают такое решение противоречивым, поэтому в административном порядке требуют возместить ущерб.

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