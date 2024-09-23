Неожиданно лёгкие. Это была первая мысль после того, как я надел на своё запястье новые умные часы Huawei Watch GT 5 Pro. Глядя на восьмиугольный корпус из титанового сплава и широкий ремешок из того же материала в коробке, казалось, что это будут тяжелые часы. Но нет. На этот раз производителю удалось удивить. Особенно, если раньше на вашем запястье были крупные часы из нержавеющей стали.
Занимайся спортом элегантно с Huawei Watch GT 5 Pro!
Самая крупная из моделей серии Watch GT 5, представленная компанией Huawei 19 сентября, впечатляет размерами. Диаметр корпуса составляет 46 миллиметров, а посеребренная рамка из авиационного титана вокруг круглого яркого 1,43-дюймового AMOLED-дисплея имеет толщину не менее 2 миллиметров в самом узком месте.
Толщина устройства составляет чуть больше одного сантиметра, но вес у него действительно небольшой - всего 53 грамма без ремешка, который вы можете выбрать на свое усмотрение.
На этот раз у TVNET самая фундаментальная версия серии с титановой пряжкой, и все равно общий вес чуть больше ста грамм.
Другими словами, Watch GT 5 Pro не только не мешают в повседневной жизни, но даже очень удобны для спортсменов. Спать с ними на руке тоже существенно не снижает комфорт, если только у вас нет привычки держать руки на подушке прямо под головой.
Существует также меньшая по размеру, более женственная версия диаметром 42 мм, продолжающая тему предыдущего поколения - с белым нанокристаллическим керамическим корпусом, дополненным позолоченными элементами, в том числе поворотным регулятором, напоминающим корону, позолоченными краями и соответствующими ремешками. Один из них - керамический с титановыми гранями золотого цвета, другой - белый силикон с призматическими узорами.
Более точные измерения
Спортивное удобство является важным фактором, поскольку серия Huawei GT ориентирована непосредственно на запись физической активности. Именно поэтому в Watch GT пятого поколения произошли значительные улучшения в этой области. Во-первых, это новая сенсорная система TruSense. Ряд изменений был внесен как в аппаратную, так и в программную часть, в том числе количество каналов измерения насыщения крови кислородом увеличено с 4 до 12. В результате алгоритмы снабжаются большим объемом данных и могут выполнять более точные расчеты. В результате измерения пульса и насыщения кислородом становятся более точными.
Watch GT 5 Pro также измеряет качество сна, температуру кожи, уровень стресса, записывает электрокардиограммы и проверяет гибкость артерий. Но он не предлагает полный комплекс проверки здоровья, который есть в арсенале модели Huawei Watch 4 Pro.
Важным прорывом в записи тренировочных данных стала новая система геопозиционирования Sunflower, способная на 40% точнее проложить маршрут, по которому вы бежите, и на 30% точнее измерить длину дистанции.
Если раньше с кем-то случалось, что часы Huawei могли проложить маршрут по гравийной дороге, то теперь всё должно быть хорошо. Кроме того, за бегом можно наблюдать на цветной топографической карте, которая позволяет во время тренировки заметить потенциальные препятствия в радиусе 10 метров.
Пользователи Watch GT 5 Pro могут загрузить данные выбранного маршрута даже перед тренировкой, чтобы заранее подготовиться к вызовам. В свою очередь, в более дешевых моделях Watch GT 5 впервые встроен режим езды на велосипеде профессионального уровня, который показывает важные измерения на экране в режиме реального времени и голосом ведет вас по выбранному маршруту.
В этих часах о бегунах будет заботиться новый виртуальный тренер. Он собирает данные о балансе, контакте ног с землей, толчках и дает советы, как избежать технических ошибок или травм.
В свою очередь, пловцы могут использовать приложение для дайвинга, которое отслеживает поведение тела во время глубокого погружения в море или озеро. До 40 метров.
Всего часы распознают более 100 видов спорта и предлагают измерять физическую активность в каждом из них. Даже в гольфе, баскетболе и футболе.
Напиши ответ на сообщение
Модели GT предыдущих поколений всегда радовали впечатляющим временем автономной работы, и Watch GT 5 Pro не стали исключением. В официальных источниках указывается 14 дней без подзарядки для большой модели и 7 дней для маленькой, 42-миллиметровой. TVNET получил большую версию за неделю до официальной презентации и после семи дней интенсивного использования, включавшего в себя регулярные замеры на протяжении нескольких десятков километров велопоездок, легкие занятия баскетболом и футболом, а также регулярные телефонные звонки через встроенный динамик часов, индикатор заряда батареи показывал 54%. Так что измерения инженеров могут быть близки к истине.
В сфере связи также было добавлено важное дополнение.
Серия GT наконец-то получила полноразмерную цифровую клавиатуру для ответов на входящие сообщения, WhatsApp, Instagram, FB и некоторые другие коммуникационные платформы.
Нажимать на крошечные значки букв, расположенные в три ряда, непросто, но это дает вам больше свободы, чем использование заготовленных фраз. Как бы вы ни старались составить варианты ответов, не для всех жизненных ситуаций они пригодятся.
Ключевое слово здесь "ответ". Часы пока не позволяют отправить сообщение из списка контактов выбранному человеку, что сделало бы Watch GT 5 еще более функциональными. Также нет возможности отвечать на электронные письма, а недостатки сотрудничества с почтовым сервисом Gmail пока не устранены. Часы позволяют увидеть только тему письма, но не само содержание. С другими платформами лучше, некоторые даже могут прочитать письмо целиком.
Ладят со всеми
В целом, Huawei Watch GT 5 Pro - это исключительно привлекательный выбор как для любителей спорта, так и для всех, кто хочет больше знать о здоровье своего тела. Дизайн элегантный, поэтому мужской вариант можно носить как с костюмом, так и со спортивной одеждой. Женский вариант вообще аристократичен. Можно носить как украшение даже с вечерним платьем. Если мы добавим различные измерения здоровья и физической активности, то мы получим очень функциональное устройство. Которое к тому же заряжать нужно очень редко.
Ещё более привлекательными часы Huawei делает тот факт, что они свободно сотрудничают с устройствами обеих основных операционных систем: Android и iOS, независимо от бренда.
Отдельные функции могут отличаться от одного устройства к другому, но это лишь нюансы, никак не влияющие на удобство использования и универсальность.
Цена описываемых 46-миллиметровых умных часов с титановым ремешком в Латвии составит 499 евро, но Watch GT 5 Pro можно приобрести гораздо дешевле. Черная версия с эластичным ремешком будет стоить всего 379 евро.
Модные женские часы в этот раз подороже - представленные на фотографиях с мягким ремешком обойдутся в 449 евро, а самые элитные с керамической застежкой, края которой украшены титаном золотого цвета, обойдутся в 599 евро. При покупке любых часов серии GT 5 до 27 октября вы получаете в подарок беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5i.
Статья написана совместно с Huawei Latvija.
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