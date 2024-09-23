Занимайся спортом элегантно с Huawei Watch GT 5 Pro!

Ключевое слово здесь "ответ". Часы пока не позволяют отправить сообщение из списка контактов выбранному человеку, что сделало бы Watch GT 5 еще более функциональными. Также нет возможности отвечать на электронные письма, а недостатки сотрудничества с почтовым сервисом Gmail пока не устранены. Часы позволяют увидеть только тему письма, но не само содержание. С другими платформами лучше, некоторые даже могут прочитать письмо целиком.

Фото: Jānis Vēvers

Ладят со всеми

В целом, Huawei Watch GT 5 Pro - это исключительно привлекательный выбор как для любителей спорта, так и для всех, кто хочет больше знать о здоровье своего тела. Дизайн элегантный, поэтому мужской вариант можно носить как с костюмом, так и со спортивной одеждой. Женский вариант вообще аристократичен. Можно носить как украшение даже с вечерним платьем. Если мы добавим различные измерения здоровья и физической активности, то мы получим очень функциональное устройство. Которое к тому же заряжать нужно очень редко.

Ещё более привлекательными часы Huawei делает тот факт, что они свободно сотрудничают с устройствами обеих основных операционных систем: Android и iOS, независимо от бренда.

Отдельные функции могут отличаться от одного устройства к другому, но это лишь нюансы, никак не влияющие на удобство использования и универсальность.

Цена описываемых 46-миллиметровых умных часов с титановым ремешком в Латвии составит 499 евро, но Watch GT 5 Pro можно приобрести гораздо дешевле. Черная версия с эластичным ремешком будет стоить всего 379 евро.

Фото: Jānis Vēvers

Модные женские часы в этот раз подороже - представленные на фотографиях с мягким ремешком обойдутся в 449 евро, а самые элитные с керамической застежкой, края которой украшены титаном золотого цвета, обойдутся в 599 евро. При покупке любых часов серии GT 5 до 27 октября вы получаете в подарок беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5i.

Статья написана совместно с Huawei Latvija.

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