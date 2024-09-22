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Даниел и Бруно Лиелбардисы стали вице-чемпионами мира по мотокроссу

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Латвийские мотоспортисты Даниел и Бруно Лиелбардисы
Латвийские мотоспортисты Даниел и Бруно Лиелбардисы Фото: www.fimsidecarcross.com

22 сентября в Италии латвийские мотоспортсмены Даниел и Бруно Лиелбардисы стали вице-чемпионами мира по мотокроссу среди экипажей.

Перед последним, десятым этапом, 18-летние латыши уступили 31 очко лидирующему бельгийскому экипажу Марвину Ванлушену и Гленну Янсену и сохранили надежду стать чемпионами.

Субботняя квалификация была перенесена на воскресенье, и Лиелбардисы стали вторым в группе B, уступив только голландцам Куну Хермансу и Бену ван ден Богарту. 

Во второй гонке экипаж Лиелбаридсов финишировал шестым.

По итогам чемпионата Ванлушен набрал 422 очка, Лиелбардсы - 401 очко, а Прунье стал третьим с 379 очками.

В прошлом году, сыграв свой первый полноценный сезон на чемпионате мира, Даниел и Бруно Лиелбардисы заняли пятое место в общем зачете, а чемпионами стали бельгиец Марвин Ванлушен и Николя Муссе из Франции.

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