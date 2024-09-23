Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Венера готовит трудности там, где их не ждешь

Скорпион

В принципе, эту неделю вполне можно посвятить реализации своих планов и желаний. Из-за Венеры следует чуть более внимательно относиться к деталям. Настала пора внимательно контролировать каждый шаг. Энергетика Венеры меньше других знаков затронет Скорпионов, поэтому сейчас то самое время, когда можно попробовать вырваться вперед за счет наличия проблем у окружающих. Можно смело заняться исполнением желаний, работой, делами.

Стрелец

Венера с понедельника будет черпать силы из созвездия Скорпиона, распространяя на Стрельцов свои негативные потоки. Астрологи советуют набираться сил, ухаживать за собой и готовиться к тому, что вот-вот наступит нечто важное, что перевернет с ног на голову всю жизнь. Трудности могут приходить сейчас буквально из ниоткуда. Но цель их не состоит в том, чтобы разрушить жизнь Стрельцов - они помогут закалить дух, обрести важный опыт.

Козерог

В конце сентября Венера помешает Козерогам найти верный путь. Нужно выбрать для себя что-то одно, не распыляясь на многие задачи. В конце месяца придется как следует подготовиться к подступающим изменениям: важно сохранять энергию для чего-то стоящего. Активности других планет хватит на поддержание мотивации, и это очень важно. Эта неделя поможет Козерогам пересмотреть свое отношение к жизни.

Водолей

Начинать каждый новый день стоит с позитива. Именно такому правилу должны следовать Водолеи с 23 по 29 сентября. Пора сказать "нет" поступающему негативу, страхам и тревоге. Звезды не простят вам плохого настроения, а антагонист Венера всеми силами будет пытаться испортить настроение. Ближе к концу недели преграды отступят, так как эмоции придут в норму, вернется оптимизм, а вместе с ним - желание двигаться вперед.

Рыбы

Труднее всего сейчас придется тем Рыбам, которые слишком требовательны к себе. В чем действительно нужно быть требовательными, так это в стремлении выполнить все данные ранее обещания. Возможно, придется пустить некоторые дела на самотек, так как энергии будет крайне мало. Сейчас опасное время, так что лучше не доверять лжецам и непроверенной информации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!