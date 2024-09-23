Осень продолжает набирать обороты, а влияние Венеры меняет свой характер. Неделя может быть окрашена напряженным энергетическим воздействием данной планеты. Представители зодиакального круга могут столкнуться с некоторыми трудностями, которые будут подстерегать их там, где их не ждешь. Астрологи DailyHoro рекомендуют настроиться на борьбу, чтобы в конечном итоге одержать победу над разочарованиями.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Венера готовит трудности там, где их не ждешь
Овен
Под удар попадут эмоции. Кипучая энергия Овнов и возросшая на этой почве импульсивность может случайно кого-нибудь обжечь. Сейчас лучше сдерживать свои порывы: волнообразное настроение с легкостью станет виновником всех неурядиц. Важно остерегаться решений, основанных исключительно на чувствах. Астрологи советуют мыслить шире, полагаясь на трезвый расчет.
Телец
Тельцам с 23 по 29 сентября не помешает научиться по-доброму начинать день и любые дела. Нужно быть благороднее и выбирать креативный подход в любой ситуации. Венера будет ослаблена нахождением в знаке Скорпиона, что посеет в Тельцах сомнения. Эти люди в полной мере ощутят всю тяжесть негативного воздействия планеты. Они могут быть склонны переживать по любому поводу. Сейчас лучше думать, прежде чем действовать.
Близнецы
У Близнецов могут обостриться отношения с членами семьи, друзьями или любимым человеком, им будет трудно угнаться за своим быстро меняющимся настроением. Это будет сложная неделя, но на ней Близнецам, вероятно, удастся решить массу проблем. Астрологи советуют помнить, что своевременный отдых - ключ к успеху. Нужно релаксировать и всеми силами восполнять свою энергетику, периодически плывя по течению.
Рак
Предстоящую неделю вряд ли можно назвать счастливой для Раков: вокруг будет царить неопределенность и неоднозначность. В таком положении они могут чувствовать себя крайне некомфортно. Первое, что потребуется сделать - это избавиться от навязчивых мыслей. События этой недели заставят Раков понервничать. Придется проявить немалую выдержку, чтобы удержать шаткое положение в работе и личной жизни.
Лев
Марс все еще делится со Львами своей мощной позитивной энергетикой. Это значит лишь одно: Львам удастся перетянуть удачу на свою сторону и противостоять проблемам, порожденным Венерой. Период с 23 по 29 сентября можно смело назвать временем возможностей. Главное - не потерять контроль над ситуацией. Чтобы добиться желаемого Львам нельзя молчать и бездействовать. Чрезмерная тяга Львов к свободе может им дорого обойтись.
Дева
Деструктивное воздействие Венеры станет для Дев весьма значимым в конце сентября. Придется пересмотреть некоторые убеждения. Вселенная всеми силами будет сигнализировать Девам о подступающих изменениях, на которые следует обратить внимание. Все действия этих людей должны быть хорошо спланированы и направлены на личное благополучие. Симбиоз расчетливости и храбрости даст отличный результат.
Весы
Звезды предупреждают Весов, что амбиции, меркантильность и погоня за сверхуспехом будут наказуемы. Планеты проявят щедрость и благородство, но это придется заслужить. От Весов потребуется верность данным ранее обещаниям, своим принципам и целям. Негатив Венеры говорит о том, что сейчас лучше меньше мечтать, но больше делать. Удача не покинет Весов, которые привыкли добиваться успеха честным путем.
Скорпион
В принципе, эту неделю вполне можно посвятить реализации своих планов и желаний. Из-за Венеры следует чуть более внимательно относиться к деталям. Настала пора внимательно контролировать каждый шаг. Энергетика Венеры меньше других знаков затронет Скорпионов, поэтому сейчас то самое время, когда можно попробовать вырваться вперед за счет наличия проблем у окружающих. Можно смело заняться исполнением желаний, работой, делами.
Стрелец
Венера с понедельника будет черпать силы из созвездия Скорпиона, распространяя на Стрельцов свои негативные потоки. Астрологи советуют набираться сил, ухаживать за собой и готовиться к тому, что вот-вот наступит нечто важное, что перевернет с ног на голову всю жизнь. Трудности могут приходить сейчас буквально из ниоткуда. Но цель их не состоит в том, чтобы разрушить жизнь Стрельцов - они помогут закалить дух, обрести важный опыт.
Козерог
В конце сентября Венера помешает Козерогам найти верный путь. Нужно выбрать для себя что-то одно, не распыляясь на многие задачи. В конце месяца придется как следует подготовиться к подступающим изменениям: важно сохранять энергию для чего-то стоящего. Активности других планет хватит на поддержание мотивации, и это очень важно. Эта неделя поможет Козерогам пересмотреть свое отношение к жизни.
Водолей
Начинать каждый новый день стоит с позитива. Именно такому правилу должны следовать Водолеи с 23 по 29 сентября. Пора сказать "нет" поступающему негативу, страхам и тревоге. Звезды не простят вам плохого настроения, а антагонист Венера всеми силами будет пытаться испортить настроение. Ближе к концу недели преграды отступят, так как эмоции придут в норму, вернется оптимизм, а вместе с ним - желание двигаться вперед.
Рыбы
Труднее всего сейчас придется тем Рыбам, которые слишком требовательны к себе. В чем действительно нужно быть требовательными, так это в стремлении выполнить все данные ранее обещания. Возможно, придется пустить некоторые дела на самотек, так как энергии будет крайне мало. Сейчас опасное время, так что лучше не доверять лжецам и непроверенной информации.
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