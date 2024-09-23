На прошлой неделе в возрасте 52 лет скончался борец греко-римского стиля и тренер Зигмундс Янсонс, сообщает Латвийская федерация спортивной борьбы.
Скончался борец и тренер Зигмундс Янсонс
За время своей карьеры Янсонс представлял Латвию на соревнованиях самого высокого уровня, на чемпионатах Европы и мира.
Свою тренерскую карьеру Янсонс провел в Швеции, руководя национальными сборными различных возрастов. Под его руководством шведские борцы завоевывали награды чемпионатов Европы и мира.
Несмотря на то, что Янсонс работал в Швеции, он советами всегда помогал и латвийским борцам, указывает федерация.
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