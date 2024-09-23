Пн, 23.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Скончался борец и тренер Зигмундс Янсонс

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Борцовская обувь
Борцовская обувь Фото: EPA/Scanpix

На прошлой неделе в возрасте 52 лет скончался борец греко-римского стиля и тренер Зигмундс Янсонс, сообщает Латвийская федерация спортивной борьбы.

За время своей карьеры Янсонс представлял Латвию на соревнованиях самого высокого уровня, на чемпионатах Европы и мира.

Свою тренерскую карьеру Янсонс провел в Швеции, руководя национальными сборными различных возрастов. Под его руководством шведские борцы завоевывали награды чемпионатов Европы и мира.

Несмотря на то, что Янсонс работал в Швеции, он советами всегда помогал и латвийским борцам, указывает федерация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх