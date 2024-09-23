Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике после завершения химиотерапии

Кейт и ее муж принц Уильям вместе с королем Карлом III и королевой Камиллой посетили в воскресенье церковь недалеко от своего поместья Балморал в Шотландии.

Как уже сообщалось, 42-летняя Кейт Миддлтон 9 сентября объявила, что прошла курс химиотерапии. Принцесса Уэльская сделала это заявление спустя полгода после сообщения о том, что у нее обнаружен рак: более детальной информации не последовало.

Принцесса Кэтрин подчеркнула, что путь к выздоровлению будет долгим, но пообещала, что частично возобновит свои обязанности уже в этом году.

В этом году Кэтрин приняла участие в двух публичных мероприятиях. В июне она участвовала в параде в честь дня рождения короля, а в июле посетила мужской финал Уимблдонского теннисного турнира.

В феврале британская королевская семья объявила, что у короля Карла III также диагностирован рак. Диагноз был установлен во время процедур в связи с увеличением простаты. В апреле врачи разрешили королю возобновить участие в публичных мероприятиях.

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