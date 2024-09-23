В ночь на 19 сентября в Лизумсе на автодороге Цесвайне - Велена в трагической аварии, в результате которой автомобиль Audi врезался в дерево, погибли четверо местных подростков - 17-летний Кристиан Лочмелис, 17-летняя Виктория Абелтиня, 16-летний Лаурис Путниньш и его 14-летняя сестра Саманта Путниня; выжила, но получила травмы еще одна 17-летняя девочка. Какими были подростки, жизнь которых оборвалась, толком не начавшись, и куда они спешили той ночью?

У места, где машина врезалась в дерево - море горящих свечей. И на следующий день после аварии жители ближайших волостей по-прежнему останавливаются и возлагают цветы на месте трагедии, так как подростков знали многие. "Непостижимо", - говорит приехавшая воспитательница детского сада Кристиана, и мы это услышим от местных неоднократно. Любые слова, чтобы описать случившееся, кажутся пустотой. Пустотой, в которой больше никогда не будет слышен смех четырех молодых людей, где не будет ни букетов цветов на выпускной, ни свиданий, ни шуток, ни будущих пар, ни счастливых моментов на фотографиях в социальных сетях.