Следующим летом Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт

Но интересы Тимберлейка не ограничиваются лишь музыкой, он также снялся в ряде фильмов, среди которых "Социальная сеть", "Секс-гуру" и "Время". Помимо кино, Тимберлейка можно видеть и на голубых экранах – четыре премии "Эмми" он получил за легендарное участие в телепередаче Saturday Night Live. Также его голосом говорит Цветан во франшизе DreamWorks "Тролли". Его песня Can Stop the Feeling! стала всемирным хитом, взлетев на вершины хит-парадов в самых разных странах и удостоившись номинации на "Оскар" за лучший оригинальный трек.

Джастин Тимберлейк с большим успехом вернулся на музыкальную сцену в 2024 году после пятилетнего перерыва. Его новый, шестой по счету, студийный альбом Everything I Thought I Was состоит из 18 новых песен, среди которых такие уже ставшие хитами синглы, как Selfish и No Angels. Альбом быстро вознесся не вершины чартов, повторив успех предыдущих пластинок. Тур The Forget Tomorrow World Tour подарит свежие плоды творчества музыканта фанатам в более чем 50 городах по всему миру.

Фанатов, которые придут на таллиннский концерт, ожидают энергичные выступления, душевные баллады и присущие Тимберлейку харизма и обаяние. Концерт, в который войдут как зажигательные танцевальные хиты вроде FutureSex/LoveSounds, так и проникновеннее баллады вроде Man of the Woods, подарит зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность собственными глазами увидеть Джастина Тимберлейка в Эстонии – 9 июня 2025 года на Таллиннском певческом поле! Это событие обещает стать одним из наиболее знаковых в 2025 году. Билеты станут доступны для покупки членами концертного клуба Live Nation в среду, 25 сентября, в 10:00 часов.

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