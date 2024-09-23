Юрис Жагарс кардинально сменил имидж

Я прошел длительную процедуру кастинга, также скрупулезно был учтен мой предыдущий опыт. Я очень рад таким предложениям, потому что это совсем другой масштаб кино. Сейчас для съемок сцен с моим персонажем в лесах Эстонии специально построили военную базу. Для меня это большая ответственность, потому что вы понимаете, сколько денег вложено в этот проект".