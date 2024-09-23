Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс удивил новым имиджем - он остался без волос. В разговоре с Privātā Dzīve он рассказал почему.
Юрис Жагарс кардинально сменил имидж
"Я снимаюсь в американском сериале!" - так комментирует свои визуальные изменения актер и режиссер театра "Дайлес".
До того как стать директором театра "Дайлес", он начинал учиться режиссуре и планировал работать в Лондоне. Так он оказался в базе британского актерского агентства Simon and How, которое еще во время пандемии предлагало ему сняться в сериале Netflix, но теперь поступило второе заманчивое предложение.
Новая роль основана на его образе постсоветского человека, о котором Жагарс говорит: "Давайте будем реалистами, на драматические роли огромная конкуренция. (...)
Я прошел длительную процедуру кастинга, также скрупулезно был учтен мой предыдущий опыт. Я очень рад таким предложениям, потому что это совсем другой масштаб кино. Сейчас для съемок сцен с моим персонажем в лесах Эстонии специально построили военную базу. Для меня это большая ответственность, потому что вы понимаете, сколько денег вложено в этот проект".
Жагарс рад, что он в хорошей физической и актерской форме и смог пройти кастинг. "Я также доволен латвийским профессиональным актерским образованием: мы знаем свое дело.
Авторы фильма создали такой визуальный образ, какого у меня еще не было. Я не беспокоюсь о своих волосах - они отрастут", - говорит Жагарс.
Новый политический триллер The Department - это 10-серийный телепроект от MTV Entertainment Studios и 101 Studios, снятый на студии Warner Brothers в Лондоне.
Эпизоды, действие которых происходит в Беларуси, снимаются в Эстонии. Сериал основан на очень популярном французском триллере "Офис", раскрывающем внутреннюю борьбу людей со своими демонами, которая проявляется в политических интригах. Юрис Жагарс играет отрицательного персонажа - жестокого и хитрого генерала белорусского спецназа.
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