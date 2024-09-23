Даугавпилчанин Лебедев второй раз стал чемпионом Европы по спидвею

Финальный этап соревнований прошёл в субботу в польском Хожуве, где Лебедев занял пятое место, что позволило ему одержать победу в общем зачёте.

Лебедев был вторым в первом заезде, выиграл второй и третий заезды, финишировал третьим в четвёртом заезде и вторым в пятом заезде, обеспечив победу в общем зачёте.

Другой представитель Латвии Евгений Костыгов в Хожуве набрал 2 очка и занял 17-е место. В первых двух заездах он финишировал третьим, в третьем заезде занял четвёртое место, в четвёртом упал, а в пятом финишировал последним.

В этом году личный чемпионат Европы традиционно состоял из четырёх финальных этапов. В июне гонщики ездили в Дебрецене (Венгрия), в июле в Грудзёндзе (Польша), в августе в Гюстрове (Германия), а в сентябре соревнования прошли в Хожуве (Польша).

На протяжении всех этапов Лебедев демонстрировал уверенное выступление, набрав 50 очков. Даугавпилчанин победил в венгерском Дебрецене, в польском Грудзёндзе он стал восьмым, а в немецком Гюстрове вновь одержал победу.

Второе место в общем зачёте занял Леон Мадсен (Дания) с 47 очками, а Каспер Ворына (Польша) стал третьим, набрав 44 очка. Костыгов завершил чемпионат на 17-й позиции с 10 очками.

В прошлом году Лебедев занял пятое место на чемпионате Европы, а в 2017 году он стал первым латвийским спидвеистом, который выиграл этот турнир.

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