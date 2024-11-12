Видео, фото Переехавший в Латвию Шура Би-2 снял клип в Старой Риге

"В Москву мне нельзя, а у меня дом в Сан-Диего, это слишком далеко. Но сейчас европейский тур начинается, через две недели, и до конца года. Поэтому летать по 8 часов из Сан-Диего в Европу - очень долго. И jet lag - это просто ужас. Поэтому мне мой друг отдал свою квартиру, и вот я теперь здесь живу", - объяснил он свое решение переехать в столицу Латвии...