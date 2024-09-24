Уже 11 октября в Таллинн с лекцией "Журналистика под давлением: как сохранить независимость" приедет Екатерина Котрикадзе. Rus.Postimees пообщалась с российской журналисткой телеканала "Дождь" и узнали о сложности профессии, а также о жизни в скитании.

– 11 октября вы приезжаете в Эстонию с лекцией. Просматривали ли Вы уже наши СМИ? Как бы вы их оценили?

– Я же жила в Балтии довольно долго – целый год. И я то и дело натыкалась на новости из Эстонии, пока жила в Риге. Читала местную прессу. Кроме того, в Эстонии живет мой добрый друг Илья Бер, который сотрудничает с Delfi. Так что я знаю кое-что. Не то чтобы я постоянно мониторю именно эстонские СМИ, но я, по крайней мере, представляю себе, какими вы руководствуетесь стандартами, что является приоритетными темами.