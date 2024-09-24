Кабинет министров утвердил поправки к закону о техосмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах, предусматривающие дополнения и уточнения в области техосмотра. Наиболее важным дополнением к правилам является новая маркировка для зимних шин.
Согласно новым правилам, одобренным правительством, с 1 октября в определенный ПДД в зимний период (с 1 декабря по 1 марта) автомобили с максимальной полной массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка".
"Эта международная маркировка означает, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды по снегу, льду и обледенелой поверхности", - говорит руководитель технического департамента Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Лиепиньш.
"Нужно принять во внимание, что в предстоящем зимнем сезоне, если на автомобиле установлены шины с обозначением M+S, без новой маркировки "гора и снежинка", они не будут считаться зимними. Иными словами, такие шины не будут допущены к эксплуатации в зимний период и не смогут пройти техосмотр. Поэтому в этом году мы рекомендуем водителям выбирать зимние шины с новой маркировкой, чтобы они могли продолжать использовать их в течение многих лет и чувствовать себя более безопасно в зимних условиях", - отметил он.
CSDD напоминает, что период обязательной зимней резины в Латвии длится с 1 декабря по 1 марта. Руководитель технического департамента CSDD Янис Лиепиньш призывает водителей выбирать зимние шины уже сейчас, так как сцепные свойства летних шин быстро снижаются при температуре плюс 4-6 градусов и небезопасны в меняющихся осенних погодных условиях.
Еще одна поправка к правилам Кабинета министров предусматривает измерение твердых частиц дизельного топлива с 1 января 2025 года с использованием новых технологий. Оснащение станций техосмотра оборудованием для измерения содержания твердых частиц в дизельном топливе, разработка методик измерения, установление предельных значений и требований произойдет до 1 января 2025 года.
В частности, двигатели Евро-5 или Евро-6 без установленного или с неработающим сажевым фильтром (DPF) с 1 января 2025 года не смогут пройти техосмотр. Благодаря планируемым поправкам Латвия станет одной из ведущих стран ЕС (как Нидерланды, Бельгия и Германия) в борьбе с манипуляциями с сажевым фильтром (DPF).
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