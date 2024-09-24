Согласно новым правилам, одобренным правительством, с 1 октября в определенный ПДД в зимний период (с 1 декабря по 1 марта) автомобили с максимальной полной массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка".

"Нужно принять во внимание, что в предстоящем зимнем сезоне, если на автомобиле установлены шины с обозначением M+S, без новой маркировки "гора и снежинка", они не будут считаться зимними. Иными словами, такие шины не будут допущены к эксплуатации в зимний период и не смогут пройти техосмотр. Поэтому в этом году мы рекомендуем водителям выбирать зимние шины с новой маркировкой, чтобы они могли продолжать использовать их в течение многих лет и чувствовать себя более безопасно в зимних условиях", - отметил он.