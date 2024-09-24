Сескс перед этапом WRC в Чили: "Ехать будет сложнее"

Уже сообщалось, что раллийный пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренарс Францис примут участие в 11-м этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдёт с 26 по 29 сентября в Чили.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал на чемпионате мира по ралли, заняв пятое место на Ралли Польши. В июле на первом в истории этапе Ралли Латвии Сескс был седьмым, уступив место на пьедестале лишь на последнем этапе.

Из-за технических проблем Сескс и Францис потеряли место на пьедестале на последнем этапе соревнований, проходивших в Латвии. Однако выступление 25-летнего латвийского пилота было многообещающим, что дало ему возможность выступить и в Чили.

"Конечно, это будет большой проверкой - поехать в Южную Америку и впервые сесть за руль автомобиля Rally1 в Чили. Я думаю, это будет большое приключение и новый опыт", - указал Сескс в заявлении команды.

Латвийский раллийный пилот заявил, что смотрел видео с чилийского ралли во время подготовки. Сескс заметил некоторое сходство с европейскими ралли.

"Нам будет немного сложнее управлять негибридной машиной, но это также возможность показать скорость. Будет даже лучше, если нам удастся достичь успеха", - рассуждает Сескс.

"Наш опыт в Польше и Латвии очень помог понять машину. Это будет испытание, но мы с нетерпением ждём его", - добавил латвийский автогонщик.

В турнирной таблице сезона WRC после 10 этапов со 192 очками лидирует бельгийский гонщик Тьерри Невилл (Hyundai Shell Mobis). Эстонский пилот Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis) занимает второе место со 158 очками, а француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo) отстаёт на четыре очка и занимает третье место.

Хотя Сескс участвовал всего в двух этапах, в общем зачёте сезона WRC латвийский пилот занимает 14-е место.

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