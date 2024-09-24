Таким образом, выделенные на оборону средства составят 6,2% от ВВП России.

Расходы на внутреннюю и внешнюю безопасность достигнут примерно 40% от общего объема трат государства и превысят общий объем средств, выделенных на образование, здравоохранение, социальную политику и экономику.

Кроме того, засекреченные позиции российского бюджета, цель которых неизвестна, в 2025 году предусматривают траты в размере 12,9 триллиона рублей, что на 1,8 триллиона больше, чем в этом году, и составляют 30% от общих расходов госбюджета.

Правительство РФ прогнозирует, что доходы от торговли нефтью и газом в период с 2024 по 2027 год снизятся на 14%, также планируется, что в будущем году сфера добычи энергоресурсов принесет в бюджет 10,94 триллиона рублей, что на 3,3% меньше, чем запланированные в этом году доходы.

Bloomberg указывает, что снижение этих доходов - последствия начатой Россией войны против Украины.

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