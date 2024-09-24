Менеджер команды: "Сескс действительно отличился своими выступлениями"

Уже сообщалось, что раллийный пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренарс Францис примут участие в 11-м этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдёт с 26 по 29 сентября в Чили.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал на чемпионате мира по ралли, заняв пятое место на Ралли Польши. В июле на первом в истории этапе Ралли Латвии Сескс был седьмым, уступив место на пьедестале лишь на последнем этапе.

Из-за технических проблем Сексс и Францис потеряли место на пьедестале почёта на последнем этапе соревнований, проходивших в Латвии. Однако выступление 25-летнего латвийского пилота было многообещающим, что дало ему возможность выступить и в Чили.

"Я очень рад вернуться в Южную Америку, особенно потому, что у нас будет три экипажа Rally1", - сказал Милленер в заявлении на сайте команды.

"Рад, что Мартиньш вернулся в нашу команду", - продолжил Милленер, напомнив, что Сескс будет выступать на автомобиле Puma с негибридным двигателем.

"Его выступление в начале этого сезона действительно выдающееся. Я с нетерпением жду того, что он сделает с этой возможностью", - добавил менеджер команды M-Sport Ford.

В турнирной таблице сезона WRC после 10 этапов с 192 очками лидирует бельгийский гонщик Тьерри Невилл (Hyundai Shell Mobis). Эстонский пилот Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis) занимает второе место с 158 очками, а француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo) отстает на четыре очка и занимает третье место.

Хотя Сескс участвовал всего в двух этапах, в общем зачёте сезона WRC латвийский пилот занимает 14-е место.

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