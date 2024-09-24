Министерство финансов предлагает поправки к закону о налоге микропредприятия, призванные снизить административное бремя, упростить режим налога микропредприятия и сделать его более дружественным для налогоплательщиков, ведущих хозяйственную деятельность на нерегулярной основе.
Планируется упростить режим налога микропредприятия
Если плательщик налога микропредприятия в период таксации прекратил хозяйственную деятельность, не платит налог и не зарегистрирует хоздеятельность в другом режиме, он будет иметь право на повторную регистрацию в качестве плательщика налога микропредприятия.
Срок, по истечении которого плательщик налога теряет статус, если у него не было оборота, продлевается на один период таксации (календарный год).
С 2026 года физические лица - субъекты хозяйственной деятельности, ведущие ее на нерегулярной основе, смогут по своему выбору зарегистрироваться в Службе государственных доходов как субъекты хоздеятельности и претендовать на статус плательщика налога микропредприятия на определенный период времени - один или несколько кварталов в течение периода таксации.
Поправки входят в пакет законов, сопровождающий проект государственного бюджета на 2025 год.
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