Во вторник, 24 сентября, в кинотеатре Splendid Palace прошло открытие фестиваля "Балтийская жемчужина". Мероприятие началось с сенсации - премьеры картины "Анора". Смотрите, кто там был, в нашей галерее!
Фото ⟩ Рижский бомонд и ценители кино на открытии "Балтийской жемчужины"
Кстати, мировая премьера картины "Анора" должна состояться 18 октября.
Напомним, 21 мая 2024 года в Каннах случилось невероятное. После показа конкурсного фильма "Анора" зал аплодировал стоя больше десяти минут, чего на Лазурном берегу не бывало уже очень давно. Искушенные критики пожимали плечами: комедийная драма про Золушку из секс-индустрии была смешной, искренней, чувственной и обреченной на зрительскую любовь, но при чем тут главный кинофестиваль мира?! А через четыре дня произошла еще одна сенсация - "Анора" получила главный приз фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", а также самые высокие оценки кинокритиков в рейтинге престижного журнала Screen.
История бруклинской стриптизерши, которая за одну ночь превращается в сказочную принцессу с обручальным кольцом в четыре карата и отправляется на бал в Лас-Вегас в роскошной красной "карете" со скачущим конем на радиаторе.