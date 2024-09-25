Фото Рижский бомонд и ценители кино на открытии "Балтийской жемчужины"

Напомним, 21 мая 2024 года в Каннах случилось невероятное. После показа конкурсного фильма "Анора" зал аплодировал стоя больше десяти минут, чего на Лазурном берегу не бывало уже очень давно. Искушенные критики пожимали плечами: комедийная драма про Золушку из секс-индустрии была смешной, искренней, чувственной и обреченной на зрительскую любовь, но при чем тут главный кинофестиваль мира?! А через четыре дня произошла еще одна сенсация - "Анора" получила главный приз фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", а также самые высокие оценки кинокритиков в рейтинге престижного журнала Screen.