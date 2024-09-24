Рига ищет возможность сократить руководство городских предприятий и урезать им вознаграждения

"На предприятиях Рижской думы, как и в компаниях с госкапиталом, необходимо оценить, насколько пропорционален состав и вознаграждение правлений и советов, а также насколько эффективно они работают, чтобы рижане получали от этих предприятий наилучшие услуги", - считает Кирсис.

Исполнительный директор должен предоставить оценку и информацию до 7 октября.

Самоуправлению принадлежат 12 капитальных обществ: Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas nami, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas veselības centrs, Rīgas 2.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Getliņi eko и Rīgas siltums.

В прошлом году существенно увеличился оборот капитальных обществ Рижского самоуправления, сообщил ранее исполнительный директор Риги Янис Ланге.

В 2023 году оборот муниципальных обществ капитала превысил 946 млн евро. Общая прибыль предприятий находится на уровне 2022 года. В 2022 году оборот капитальных обществ превысил 662,8 млн евро.

Муниципальные капитальные общества уплатили в виде налогов 161 млн евро и примерно на такую же сумму - 160 млн евро - сделали инвестиции.

По сравнению с 2022 годом, когда общества капитала инвестировали 122,7 млн евро, объем инвестиций увеличился на 31%.

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