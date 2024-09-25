2 октября Рижскому русскому театра им. Михаила Чехова исполняется 141 год. В этот день состоится премьера нового – четвертого – квартирника под названием "Всё не так…", который является инициативой актера Родиона Кузьмина и посвящен творчеству Владимира Высоцкого.
Квартирник в Театре им. Чехова: посвящение творчеству Владимира Высоцкого
В Рижском русском театре им. Михаила Чехова уже более пяти лет действует "Программа актерских инициатив", в рамках которой артистам предлагается возможность реализовать свои идеи, объединив собственную творческую энергию с ресурсами театра. Эти проекты, отличающиеся личностной окраской и душевной атмосферой, неизменно вызывают большой интерес у зрителей и для многих уже стали любимым и особо ожидаемым событием. На этот раз свой творческий замысел воплотит Родион Кузьмин, для которого источником вдохновения стали произведения Владимира Высоцкого.
Ранее Родион Кузьмин стал гостем программы RUS TVNET "В чем фишка?":
Многогранность и мощь таланта Владимира Высоцкого (1938-1980) поражает: поэт, композитор, актер театра и кино, автор-исполнитель песен, прозаик и сценарист. Его современники вспоминали: "Он брал кино на таран – как пел песни. И как жил. (…) Он сыграл [в театре] Гамлета и Галилея, Лопахина и Свидригайлова – сложнейшие роли мирового репертуара. Он сыграл их так, что об этом стало слышно по всему белому свету. (…) Во-первых: как он умел влюблять в свою стихию и как любил удивлять людей – радостью, новостью, добром! (…) Другое, что увидел – всепоглощающую охоту объять необъятное. Высоцкий знал кино всесторонне. Казалось, он может всё за всех – от режиссера и оператора до монтажера и каскадера. Впрочем, каскадеры-дублеры здесь исключались. Всё – сам. (…) А на концертах: сколько б ни искали "доброхоты" записи такого вечера, где Высоцкий выдал бы голосом слабинку, – не сыскать!"
Родион Кузьмин признается, что по-настоящему влюбился в творчество Высоцкого еще в школьные годы. В то время он создал джазовую интерпретацию некоторых произведений, но исполнял их в основном в кругу друзей. На вопрос, почему Высоцкий актуален и сегодня, Родион дает свой ответ: "Потому что и сегодня мы говорим о боли и несвободе, о несправедливости, о людях, которые на грани – совсем как Высоцкий в своих песнях. И это противоречит тому, чему нас учили и во что мы верили в детстве. Поэтому и в качестве названия квартирника было выбрано название песни "Всё не так". У Высоцкого некоторые тексты вообще звучат как сбывшиеся предсказания, это доказывает, что поэты способны предвидеть события на много лет вперед".
Режиссером, аранжировщиком и исполнителем является сам автор идеи квартирника "Всё не так…" – Родион Кузьмин, музыкальное сопровождение (синтезатор) и оформление возьмет на себя Дмитрий Карпов, а ударные инструменты будут в ведении Маркуса Лейкумса.
Театр им. Чехова предлагает покупать билеты заблаговременно, поскольку все квартирники распродаются очень быстро. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах Biļešu Serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 02.10, 05.10, 15.10, 18.10, 05.11, 16.11, 14.12, 15.12.
Встретимся в Чехове!
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