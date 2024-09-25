Квартирник в Театре им. Чехова: посвящение творчеству Владимира Высоцкого

Родион Кузьмин признается, что по-настоящему влюбился в творчество Высоцкого еще в школьные годы. В то время он создал джазовую интерпретацию некоторых произведений, но исполнял их в основном в кругу друзей. На вопрос, почему Высоцкий актуален и сегодня, Родион дает свой ответ: "Потому что и сегодня мы говорим о боли и несвободе, о несправедливости, о людях, которые на грани – совсем как Высоцкий в своих песнях. И это противоречит тому, чему нас учили и во что мы верили в детстве. Поэтому и в качестве названия квартирника было выбрано название песни "Всё не так". У Высоцкого некоторые тексты вообще звучат как сбывшиеся предсказания, это доказывает, что поэты способны предвидеть события на много лет вперед".