Мужчина отвез свою машину в автосервис весной, и она до сих пор стоит на том же месте. "За четыре месяца они не нашли новый двигатель для машины", - говорит мужчина, уставший от ожидания. По словам автосервиса, они сделали все возможное, чтобы найти двигатель. "Мы активно искали этот двигатель. Нельзя его просто наколдовать, если его нет в наличии", - объясняет владелец автосервиса причины столь долгого ожидания. Он добавляет, что в течение всех этих четырех месяцев клиент бесплатно использовал предоставленный автосервисом заменяющий автомобиль, пишет Limon.ee.
Работающий учителем и в одиночку воспитывающий сына Рауль Воскресенский в апреле отвез свой Mercedes в автосервис для замены прокладки двигателя. "Проблема была в том, что подтекало масло. Прокладка пропускала. Маленькая деталь, до которой нужно было добраться, разобрав двигатель. Прошло пару недель, прежде чем я забрал машину обратно. За работу я заплатил 800 евро", - рассказывает Рауль. Он добавляет, что сама прокладка стоила символическую сумму, но два дня работы с двигателем стали причиной столь высокой стоимости.
10 мая мужчина получил свою машину, но, по его словам, по дороге домой от автосервиса автомобиль заглох. "Мастер приехал, что-то подергал, машина завелась, но звучала как трактор", - говорит Рауль.