Мужчина отвез свою машину в автосервис весной, и она до сих пор стоит на том же месте. "За четыре месяца они не нашли новый двигатель для машины", - говорит мужчина, уставший от ожидания. По словам автосервиса, они сделали все возможное, чтобы найти двигатель. "Мы активно искали этот двигатель. Нельзя его просто наколдовать, если его нет в наличии", - объясняет владелец автосервиса причины столь долгого ожидания. Он добавляет, что в течение всех этих четырех месяцев клиент бесплатно использовал предоставленный автосервисом заменяющий автомобиль, пишет Limon.ee.