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Туристы в Беларуси должны помнить, что в Минске каждый день пытают людей: писатель Саша Филипенко

Писатель Саша Филипенко дал большое интервью Rus.Postimees накануне своего приезда в Таллинн, сентябрь 2024 года. Фото: из личного архива Саши Филипенко
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Зачем жители Эстонии стремятся в Беларусь, почему там невозможен вооруженный протест и чем больше всего удивляет война России с Украиной. Об этом и не только Rus.Postimees поговорил с писателем Сашей Филипенко.

Белорусский писатель, чьи книги переведены на 15 языков, а спектакли по его текстам до новой большой войны в Европе шли и в Украине, и в России, накануне своего приезда в Таллинн и Ригу дал большое интервью Rus.Postimees.

7 октября в Риге в Splendid Palace и 9 октября в Таллинне в Музее оккупаций и свободы Vabamu Саша Филипенко расскажет, как тексты отражают время, размывая границы между реальностью и вымыслом, и как писатели становятся проводниками истории. Он прочтет отрывки из своего романа "Кремулятор", от которого пышет печным жаром и тянет могильным холодом и который, став спектаклем, играется в разных странах

Писатель Саша Филипенко в 2018 году
Писатель Саша Филипенко в 2018 году Фото: из личного архива Саши Филипенко

- Саша, вам бывает страшно, что реальность повторяет описанные в ваших текстах кошмары?

- Я рассказываю о невыученных уроках, которые и повторяются, потому что они не выучены. Мне сейчас нужно было для работы перечитать книгу Евгении Гинзбург "Крутой маршрут". Читаешь и понимаешь, что ужасы повторяются и повторяются. Так что я не думаю, что это моя вина (улыбается).

Когда я в "Травле" описывал всякие суды, которые будут происходить в России, а они потом стали происходить, то предсказать их было несложно: было видно, что снежный ком катится. Из той России, которую мы видим сейчас, где утром появляется идея запретить чайлдфри, завтра сложно представить свободную и демократическую страну, в которой уважаются права каждого. Это очень несложные предсказания на самом деле.

- Протесты в Беларуси 2020 года. Вы там были. Принципиальный отказ от вооруженной борьбы был ошибкой? Спустя 4 года вы понимаете, могло ли быть иначе?

- Не было это ошибкой. Это был единственный правильный вариант. Люди, которые говорят, что можно было предпринять вооруженный вариант борьбы, вообще ничего не понимают про белорусскую ситуацию. В Беларуси у людей нет оружия на руках, даже если собрать все охотничьи ружья. У белорусов очень много лет отнимали оружие. Мне сложно представить себе ситуацию, при которой кто-либо пошел бы взламывать воинские части. Не все понимают, что были такие столкновения, как возле универсама "Рига" или в других районах, откуда протестующие вытесняли ОМОН. 

Кстати, больше всего критики по поводу мирного протеста я слышал из России. Но само российское общество показало нам, как правильно проводить протесты, в феврале 2022 года.

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