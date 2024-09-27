Туристы в Беларуси должны помнить, что в Минске каждый день пытают людей: писатель Саша Филипенко

Когда я в "Травле" описывал всякие суды, которые будут происходить в России, а они потом стали происходить, то предсказать их было несложно: было видно, что снежный ком катится. Из той России, которую мы видим сейчас, где утром появляется идея запретить чайлдфри, завтра сложно представить свободную и демократическую страну, в которой уважаются права каждого. Это очень несложные предсказания на самом деле.

- Протесты в Беларуси 2020 года. Вы там были. Принципиальный отказ от вооруженной борьбы был ошибкой? Спустя 4 года вы понимаете, могло ли быть иначе?

- Не было это ошибкой. Это был единственный правильный вариант. Люди, которые говорят, что можно было предпринять вооруженный вариант борьбы, вообще ничего не понимают про белорусскую ситуацию. В Беларуси у людей нет оружия на руках, даже если собрать все охотничьи ружья. У белорусов очень много лет отнимали оружие. Мне сложно представить себе ситуацию, при которой кто-либо пошел бы взламывать воинские части. Не все понимают, что были такие столкновения, как возле универсама "Рига" или в других районах, откуда протестующие вытесняли ОМОН.

Кстати, больше всего критики по поводу мирного протеста я слышал из России. Но само российское общество показало нам, как правильно проводить протесты, в феврале 2022 года.