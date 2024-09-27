Туристы в Беларуси должны помнить, что в Минске каждый день пытают людей: писатель Саша Филипенко

Зачем жители Эстонии стремятся в Беларусь, почему там невозможен вооруженный протест и чем больше всего удивляет война России с Украиной. Об этом и не только Rus.Postimees поговорил с писателем Сашей Филипенко.
Белорусский писатель, чьи книги переведены на 15 языков, а спектакли по его текстам до новой большой войны в Европе шли и в Украине, и в России, накануне своего приезда в Таллинн и Ригу дал большое интервью Rus.Postimees.
7 октября в Риге в Splendid Palace и 9 октября в Таллинне в Музее оккупаций и свободы Vabamu Саша Филипенко расскажет, как тексты отражают время, размывая границы между реальностью и вымыслом, и как писатели становятся проводниками истории. Он прочтет отрывки из своего романа "Кремулятор", от которого пышет печным жаром и тянет могильным холодом и который, став спектаклем, играется в разных странах.
- Саша, вам бывает страшно, что реальность повторяет описанные в ваших текстах кошмары?
- Я рассказываю о невыученных уроках, которые и повторяются, потому что они не выучены. Мне сейчас нужно было для работы перечитать книгу Евгении Гинзбург "Крутой маршрут". Читаешь и понимаешь, что ужасы повторяются и повторяются. Так что я не думаю, что это моя вина (улыбается).