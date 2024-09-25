На Паралимпийских играх в Париже Диана Круминя стала чемпионкой в метании копья в группе F-55, установив новый рекорд соревнований. В рубрике LTV "У жизни нет черновика" латвийская параспортсменка рассказала о несчастном случае в Германии, после которого она оказалась в инвалидной коляске.
"Женщина впереди затормозила…": Круминя о ДТП, после которого она оказалась в инвалидной коляске
На Паралимпийских играх в Париже Круминя стала чемпионкой в метании копья, а также заняла четвертое место в метании диска.
В программе 38-летняя спортсменка рассказала, что ее детство было тяжелым. Ее мама страдала алкоголизмом, и дочь ее не интересовала.
"Нечего на самом деле вспомнить, поскольку почти ни одного воспоминания с мамой не было, - призналась Круминя. - Детство такое, какое есть. Мы не выбираем мам. Я любила ее такой, какая она была".
Спортсменка отметила, что своих детей воспитывала бы иначе.
"В обществе я определенно могла бы назвать себя железной леди, потому что люди никогда не видели моей печали или таких слез грусти, - говорит Диана. - Признаюсь, дома я плакала, кричала в подушку, почему со мной такое происходит. Не знаю почему, но с каждым из нас случается что-то такое, что нужно выплакать, выплеснуть, и тогда можно двигаться вперед с высоко поднятой головой".
5 мая 2012 года Круминя попала в аварию и ее жизнь кардинально поменялась.
"Женщина впереди затормозила, и мне ничего не оставалось, кроме как, нажав на сцепление, что, может быть, было ошибкой, и тормоз, въехать в заднюю часть ее машины", - вспоминает аварию в Германии спортсменка.
"Слава Богу, с женщиной все было в порядке, и со мной вроде как тоже. Я вышла из машины и почувствовал, что что-то не так. Я подумала, что, возможно, это был стресс, потому что это была первая авария в моей жизни".
Через день после аварии Диана уже не могла встать с постели. Ее доставили в больницу. Врачи не сделали ни рентген, ни магнитный резонанс, и, как говорит спортсменка, вся история началась с этого. Постепенно ее ноги начали отказывать, и она больше не могла ходить. Уже через полгода спортсменка оказалась в инвалидной коляске. В момент аварии она получила скрытый перелом, который давил на спинной мозг и нервы.
"Если бы был сделан магнитный резонанс, то это увидели бы, - заявила Круминя. - Около трех-четырех месяцев мне надо было лежать на твердой поверхности без движения, чтобы кости срослись. Пытаясь ходить и упражняться, я только хуже сделала. Доктор сказал, что 80%, что ходила бы".
"Я приняла себя такой, и сейчас я сумасшедшая блондинка, прохожу сквозь все как бульдозер и живу счастливой жизнью в реальности", - заключила Круминя.
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