"Женщина впереди затормозила…": Круминя о ДТП, после которого она оказалась в инвалидной коляске

"Слава Богу, с женщиной все было в порядке, и со мной вроде как тоже. Я вышла из машины и почувствовал, что что-то не так. Я подумала, что, возможно, это был стресс, потому что это была первая авария в моей жизни".

Через день после аварии Диана уже не могла встать с постели. Ее доставили в больницу. Врачи не сделали ни рентген, ни магнитный резонанс, и, как говорит спортсменка, вся история началась с этого. Постепенно ее ноги начали отказывать, и она больше не могла ходить. Уже через полгода спортсменка оказалась в инвалидной коляске. В момент аварии она получила скрытый перелом, который давил на спинной мозг и нервы.

"Если бы был сделан магнитный резонанс, то это увидели бы, - заявила Круминя. - Около трех-четырех месяцев мне надо было лежать на твердой поверхности без движения, чтобы кости срослись. Пытаясь ходить и упражняться, я только хуже сделала. Доктор сказал, что 80%, что ходила бы".

"Я приняла себя такой, и сейчас я сумасшедшая блондинка, прохожу сквозь все как бульдозер и живу счастливой жизнью в реальности", - заключила Круминя.

Видео: Диана Круминя о встрече поклонников у памятника Свободы

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