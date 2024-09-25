Скончался звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов

Мадянов известен по ролям в фильмах "12", "Легенда № 17", "Левиафан", сериалам "Домашний арест", "Союз Спасения", "Солдаты" и другим. Роман Мадянов - четырехкратный лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии "Золотой орел": за лучшую мужскую роль (фильм "12") и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Левиафан").



Актер долгое время боролся с онкологией. Весной в СМИ появилась информация, что болезнь прогрессирует.

В 2022 году Мадянов поддержал полномасштабное вторжение России в Украину, а в беседе с журналистами сообщил, что отправляет гуманитарную помощь на Донбасс, и осудил артистов, покинувших РФ из-за войны с Украиной.

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