Более 50 тысяч латвийцев имеют двойное гражданство, но не все - с разрешенными странами

С 40 странами двойное гражданство допустимо, а с 89 - недопустимо.

Самыми популярными странами для двойного гражданства являются Великобритания, США, Израиль и Россия.

Цилена обратила внимание на тот факт, что половина лиц с двойным гражданством, или 26 568 человек, - это дети и молодежь. Дети до 18 лет могут иметь двойное гражданство с любой страной, но молодые люди после достижения совершеннолетия до 25 лет должны выбирать между сохранением латвийского гражданства и гражданства неразрешенной страны.

4049 человек имеют двойное гражданство с Россией, а 509 - с Беларусью. Двойное гражданство с Израилем имеют 5383 человека, указала Цилена.

Члены комиссии были озадачены тем фактом, что 1474 молодых человека в возрасте до 17 лет проживают в Латвии, но имеют двойное гражданство с Россией.

Депутат Анна Ранцане спросила, связано ли лишение латвийского гражданства только с преступлениями. Представитель PLMP ответила отрицательно, пояснив, что чаще всего гражданства лишают за то, что человек принял гражданство другой страны, с которой не может быть двойного гражданства.

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