Ср, 25.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Возможны задержки поездов на Елгавском направлении из-за повреждения кабеля

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Поезд Vivi
Поезд Vivi Фото: Sintija Zandersone/LETA

В среду днем возможны задержки поездов в направлении Елгавы, сообщает компания Latvijas dzelzceļš (LDz).

Оператор поясняет, что во время строительных работ был поврежден кабель и в настоящее время работа системы управления поездами нарушена.

В связи с этим в ближайшее время возможны некоторые задержки услуг Pasažieru vilciens на железнодорожной линии Рига - Елгава.

LDz управляет железнодорожной инфраструктурой общего пользования и входит в концерн LDz.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх