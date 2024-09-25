В среду днем возможны задержки поездов в направлении Елгавы, сообщает компания Latvijas dzelzceļš (LDz).
Возможны задержки поездов на Елгавском направлении из-за повреждения кабеля
Оператор поясняет, что во время строительных работ был поврежден кабель и в настоящее время работа системы управления поездами нарушена.
В связи с этим в ближайшее время возможны некоторые задержки услуг Pasažieru vilciens на железнодорожной линии Рига - Елгава.
LDz управляет железнодорожной инфраструктурой общего пользования и входит в концерн LDz.
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