Почему Иран не спешит вступиться за "Хезболлу"?

Даже обычно пламенная риторика иранцев о мести Израилю в этот раз звучит заметно сдержанно.

Что говорят иранские официальные лица?

Представление о позиции Ирана можно составить из недавних комментариев президента страны Масуда Пезешкиана, присутствовавшего на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как следует из аудиозаписи встречи с американскими журналистами, Пезешкиан сделал необычное заявление, дав понять, что Иран мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от применения военной силы, если то же самое сделает Израиль.

Это резко отличается от позиции Ирана менее чем двухмесячной давности, когда после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран клялся жестко ответить Израилю.

Сдвиг в сторону более примирительного тона в Нью-Йорке настолько бросился в глаза, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поспешил решительно опровергнуть сообщения о том, что Иран готов к деэскалации в своих отношениях с Израилем.

Бывший министр иностранных дел Ирана, а ныне вице-президент страны Мохаммад Джавад Зариф поддержал в соцсетях Пезешкиана, указав, что президент, по сути, осудил "израильские преступления", представив при этом Иран борцом за мир и сторонником ядерного разоружения в регионе.

Зариф обвинил Израиль в продвижении "опасного и фальшивого нарратива" о намерениях Ирана, подразумевая, что Иран, вопреки утверждениям Израиля, не стремится к войне.