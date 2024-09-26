Футболист, два года назад отказавшийся играть с Россией, перешёл в клуб страны-агрессора

"Мне позвонил Звездан Мисимович, спортивный директор сборной, и сказал, что есть возможность провести товарищеский матч с Россией. Я ему сказал, что сейчас с ними играть нет смысла, потому что ФИФА и УЕФА исключили их. Эта игра не имеет никакой положительной стороны, для нас тоже. В мире ее бы восприняли очень негативно. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все отказываются играть с ними, то мы тоже должны быть солидарными. Я просто не могу сыграть такой матч", - говорил Пьянич в 2022 году изданию Slobodna-Bosna.