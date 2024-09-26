Футболист из Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич, который два года назад отказался играть со сборной страны-агрессора, перешёл в российский футбольный клуб ЦСКА.
Футболист, два года назад отказавшийся играть с Россией, перешёл в клуб страны-агрессора
Два года назад Босния и Герцеговина должна была сыграть со сборной России. Пьянич тогда отказался от этой игры, поскольку Россия всё ещё продолжает полномасштабную войну в Украине.
Встреча между командами России и Боснии и Герцеговины не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны.
"Мне позвонил Звездан Мисимович, спортивный директор сборной, и сказал, что есть возможность провести товарищеский матч с Россией. Я ему сказал, что сейчас с ними играть нет смысла, потому что ФИФА и УЕФА исключили их. Эта игра не имеет никакой положительной стороны, для нас тоже. В мире ее бы восприняли очень негативно. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все отказываются играть с ними, то мы тоже должны быть солидарными. Я просто не могу сыграть такой матч", - говорил Пьянич в 2022 году изданию Slobodna-Bosna.
В эту среду 34‑летний футболист прилетел в Москву. Пьянич вошёл в зал ожидания в шарфе с символикой армейского клуба. Он подписал годовой контракт с российским военным клубом и за это время заработает миллион евро.
🚨Pjanic arrived in Moscow— RPL Sky (@RPLNews_eng) September 25, 2024
(@michfoot10) https://t.co/UWlA5SP26h pic.twitter.com/dm0Ec6Dioe
"Не могу дождаться, чтобы начать. Я многое знаю о ЦСКА, это большой клуб. Я разговаривал о переходе с [экс‑игроком ЦСКА Элвером] Рахимичем, моим хорошим другом. Поговорим в течение дня, я пойду отдыхать", - сказал Пьянич журналистам.
Напомним, что последним клубом Миралема был "Аль-Шарджа" из ОАЭ, где он выступал с сентября 2022-го до лета 2024-го. За свою карьеру Пьянич представлял стамбульский "Бешикташ", "Лион", "Барселону", "Рому" и туринский "Ювентус".
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