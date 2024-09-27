Латвийский футбольный клуб RFS потерпел поражение от румынского ФКСБ в первом туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.
Футбольный клуб RFS дебютировал в Лиге Европы с поражения в Румынии
Матч прошёл на Национальном стадионе в Бухаресте и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
Хозяева с первых минут захватили инициативу и уже на 8-й минуте встречи Даниэль Бирлиджа открыл счёте после ошибки голкипера RFS Фабриса Ондоа. На 19-й минуте Роберт Савальниекс мог сравнять счёт, но не смог обыграть вратаря соперника, оказавшись с ним один на один.
Тем не менее на 23-й минуте футболистам RFS удалось восстановить равновесие на табло - после розыгрыша углового Жига Липушчек отправил мяч в нижний угол ворот румынской команды. После этого забивали только игроки ФКСБ - на 32-й минуте хозяев вывел вперёд Мариус Штефэнеску, а во втором тайме дублем отметился Дариус Олару (58-я и 69-я минуты).
Рижанам в Бухаресте не смогли помочь Эмерсон и Исмаэль Диоманде, сезон для которых завершился из-за травм. Кроме того, всё еще восстанавливаются после травм серб Дарко Лемаич и чешский футболист Петер Мареш, которые вернутся на поле примерно через две недели, в данный момент также травмирован Мартиньш Кигурс.
Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 3 октября на рижском стадионе "Даугава" против турецкого "Галатасарая".
Затем 24 октября пройдёт игра на выезде против "Айнтрахта" из Франкфурта, 7 ноября дома против "Андерлехта" (Бельгия), 28 ноября дома против клуба ПАОК из Греции, 12 декабря выездная игра против израильского "Маккаби", 23 января домашний матч против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".
Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.
Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.
Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.
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