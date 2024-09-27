Футбольный клуб RFS дебютировал в Лиге Европы с поражения в Румынии

Матч прошёл на Национальном стадионе в Бухаресте и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Хозяева с первых минут захватили инициативу и уже на 8-й минуте встречи Даниэль Бирлиджа открыл счёте после ошибки голкипера RFS Фабриса Ондоа. На 19-й минуте Роберт Савальниекс мог сравнять счёт, но не смог обыграть вратаря соперника, оказавшись с ним один на один.

Тем не менее на 23-й минуте футболистам RFS удалось восстановить равновесие на табло - после розыгрыша углового Жига Липушчек отправил мяч в нижний угол ворот румынской команды. После этого забивали только игроки ФКСБ - на 32-й минуте хозяев вывел вперёд Мариус Штефэнеску, а во втором тайме дублем отметился Дариус Олару (58-я и 69-я минуты).