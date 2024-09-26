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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Эстонская деревня меняет название из-за российской агрессии против Украины

Редактор: rus.postimees.ee
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Хутор Марья в деревне Венекюла.
Хутор Марья в деревне Венекюла. Фото: Maret Välja

Расположенная в волости Раэ Харьюского уезда деревня Венекюла, что в переводе означает "русская деревня", из-за российской агрессии против Украины сменит свое название, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Она будет называться Коплиметса, что является ее историческим названием, утраченным в 1977 году.

По словам местного старейшины Рамсеса Алликсоо, хотя слово vene в эстонском языке также означает лодку, жители деревни его так не воспринимают, отмечая, что оно в первую очередь ассоциируется с соседней страной и название Венекюла более не является подходящим.

Волостное собрание Раэ предложение о переименовании деревни поддержало в конце августа, один депутат воздержался.

В деревне площадью чуть больше двух квадратных километров живет около 60 человек.

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