Буров, Биркавс и другие на премьере фильма о расстреле театра "Скатуве" в Москве

О расстреле труппы молчали десятилетиями - сначала потому, что не могли говорить, после - потому что не хотели. А ведь это совершенно уникальная и трагическая страница в истории мирового театра. Только за один день - 3 февраля 1938 года - на полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 258 человек, из которых 229 были латыши. В тот день в Москве погиб и латышский государственный театр "Скатуве" - в том числе Мария Лейко,...