29 сентября в кинотеатре Splendid Palace прошла мировая премьера художественно-документальной ленты "Исчезнувший театр" с участием Гуны Зарини, Мары Кимеле, Инесе Пуджи и Гиртса Кестериса. Смотрите, кто там был!
Буров, Биркавс и другие на премьере фильма о расстреле театра "Скатуве" в Москве
Ранее в Рижском русском театре им. М. Чехова представили спектакль "Скатуве" в огне". Вот что в интервью TVNET рассказала исполнительница главной роли Инесе Кучинска:
О расстреле труппы молчали десятилетиями - сначала потому, что не могли говорить, после - потому что не хотели. А ведь это совершенно уникальная и трагическая страница в истории мирового театра. Только за один день - 3 февраля 1938 года - на полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 258 человек, из которых 229 были латыши. В тот день в Москве погиб и латышский государственный театр "Скатуве" - в том числе Мария Лейко,...
Создатели и участники картины "Исчезнувший театр" встретились со зрителями во время премьеры, чтобы продолжить разговор о репрессиях и о театре - к сожалению, более чем актуальный в наши дни.