Мошенники постоянно меняют способы совершения преступлений, и теперь телефонные мошенники звонят от имени Smart-ID, чтобы завоевать доверие жителей и собрать различные связанные с финансами данные, например, информацию о доступе к интернет-банку, чтобы дальше с ее помощью украсть деньги со счета жертвы, сообщают представители Luminor Bank.
Luminor предупреждает о новом способе телефонного мошенничества
В последние недели поступало все больше сообщений о новой схеме телефонного мошенничества - жители получают звонки якобы от сотрудников Smart-ID. Часто для совершения изначального звонка используется робот-автоответчик, который информирует жителя, что на новое устройство установлен его аккаунт Smart-ID.
Получателя звонка, если он не совершал таких действий, призывают связаться с оператором, нажав цифру 1. После выполнения этих действий клиент соединяется с якобы оператором Smart-ID, который на самом деле является мошенником. Часто этот представитель даже говорит на латышском языке, который можно описать как роботизированный.
Эксперт по предотвращению мошенничества Luminor Bank Мария Целма поясняет, что дальше процесс уже идет по "известной" схеме - клиента информируют о возникшей угрозе, и к разговору подключаются якобы сотрудники полиции и банка, которые помогут предотвратить угрозу. В надежде, что таким образом он вошел в доверие жителя, мошенник призывает его разгласить чувствительную информацию, например, данные доступа к интернет-банку или данные карты и PIN-код от нее, выплатить деньги наличными и передать их курьеру или даже отдать платежную карту вместе с PIN-кодом якобы для замены карты.
Целма поясняет, что такие действия осуществляются для того, чтобы мошенники получили доступ к финансовым средствам клиента, и, к сожалению, часто им удается это сделать, так как по схеме, в которой мошенники выдают себя за представителей учреждения, они иногда могут убедить даже очень осторожных и знающих людей.
Глава латвийского филиала разработчика Smart-ID SK ID Solutions Санита Мейере указывает, что мошенники регулярно придумывают новые схемы, поэтому и жители всегда должны быть бдительными и не должны забывать основы финансовой осторожности. Признаки, по которым чаще всего можно распознать телефонного мошенника - это настойчивость в побуждении к быстрым, поспешным действиям, иногда даже запугивание последствиями и призывы никому не рассказывать о возникшей ситуации.
Мейере отмечает, что Smart-ID, как и любое другое заслуживающее доверия финансовое учреждение, никогда не будет звонить клиентам и просить их разглашать информацию о доступе к интернет-банку, данные карты или PIN-коды. Если это происходит и кто-то просит у вас PIN-коды или пароли, это определенно мошенничество, готовит Мейере.
Если житель стал жертвой мошенничества или у него возникли подозрения в мошенничестве, нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и в полицию.
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