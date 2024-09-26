Luminor предупреждает о новом способе телефонного мошенничества

Целма поясняет, что такие действия осуществляются для того, чтобы мошенники получили доступ к финансовым средствам клиента, и, к сожалению, часто им удается это сделать, так как по схеме, в которой мошенники выдают себя за представителей учреждения, они иногда могут убедить даже очень осторожных и знающих людей.

Глава латвийского филиала разработчика Smart-ID SK ID Solutions Санита Мейере указывает, что мошенники регулярно придумывают новые схемы, поэтому и жители всегда должны быть бдительными и не должны забывать основы финансовой осторожности. Признаки, по которым чаще всего можно распознать телефонного мошенника - это настойчивость в побуждении к быстрым, поспешным действиям, иногда даже запугивание последствиями и призывы никому не рассказывать о возникшей ситуации.

Мейере отмечает, что Smart-ID, как и любое другое заслуживающее доверия финансовое учреждение, никогда не будет звонить клиентам и просить их разглашать информацию о доступе к интернет-банку, данные карты или PIN-коды. Если это происходит и кто-то просит у вас PIN-коды или пароли, это определенно мошенничество, готовит Мейере.

Если житель стал жертвой мошенничества или у него возникли подозрения в мошенничестве, нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и в полицию.

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