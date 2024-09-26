Вступил в силу обвинительный приговор за стрельбу на встрече выпускников в Лиелупе

На встрече выпускников во время взаимного конфликта мужчина произвел три выстрела в сторону одного из пострадавших, дважды попав ему в живот и один раз - в руку другому пострадавшему. Суд признал обвиняемого виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья нескольких лиц, во-вторых - за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

При назначении наказания суд принял во внимание тот факт, что не было соблюдено право лица на завершение уголовного судопроизводства в разумные сроки, и смягчил наказание. Было установлено, что именно досудебное производство затянулось на несоразмерно длительный срок. Из материалов уголовного дела следует, что уголовный процесс был возбужден 11 марта 2017 года, однако в суд дело поступило только 20 января 2020 года.