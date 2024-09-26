Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, таким образом, вступило в силу решение Видземского окружного суда, которым мужчина за стрельбу в двух человек во время встречи выпускников приговорен к лишению свободы на два года и три месяца с пробационным надзором на один год, сообщила советник Верховного суда по вопросам коммуникации Илзе Буткус.
Вступил в силу обвинительный приговор за стрельбу на встрече выпускников в Лиелупе
На встрече выпускников во время взаимного конфликта мужчина произвел три выстрела в сторону одного из пострадавших, дважды попав ему в живот и один раз - в руку другому пострадавшему. Суд признал обвиняемого виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья нескольких лиц, во-вторых - за умышленное нанесение легких телесных повреждений.
При назначении наказания суд принял во внимание тот факт, что не было соблюдено право лица на завершение уголовного судопроизводства в разумные сроки, и смягчил наказание. Было установлено, что именно досудебное производство затянулось на несоразмерно длительный срок. Из материалов уголовного дела следует, что уголовный процесс был возбужден 11 марта 2017 года, однако в суд дело поступило только 20 января 2020 года.
С обвиняемого в пользу государства была взыскана выплаченная потерпевшему за нанесение тяжких телесных повреждений государственная компенсация в размере 1330 евро. В свою очередь, в пользу второго потерпевшего, получившего легкие телесные повреждения, с обвиняемого была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 евро.
Обвиняемый, его защитник и один из потерпевших обжаловали решение Видземского окружного суда в Сенате. Сенат отказал в возбуждении кассационного производства. Часть доводов кассационных жалоб была направлена на то, чтобы добиться отмены постановления суда апелляционной инстанции по фактическим, а не юридическим причинам. Соответственно, в этой части кассационная жалоба не соответствовала требованиям Уголовного закона.
Что касается остальной части, то она не вызывает никаких сомнений в законности оспариваемого решения. Кроме того, данное дело не имело никакого значения для развития судебной практики.
Как сообщалось, в одной из школ Лиелупе в 2017 году в ночь на 11 марта мужчина на встрече выпускников начал стрелять и ранил двух мужчин, которые с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Один из мужчин получил ранение в руку, а второй - в живот.
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