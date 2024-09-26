Летом этого года Дрейлинькалнс после демонтажа забора стал доступен для всех жителей. Он также находится между тремя густонаселенными районами - Пурвциемсом, Плявниеками и Дрейлини. Большая зеленая территория привлекает не только любителей прогулок, но и молодых людей, которые ищут более острые развлечения, рассказывает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанку беспокоят безрассудные развлечения молодежи на Дрейлинькалнсе
Одна рижанка связалась с передачей, чтобы рассказать о своих наблюдениях – ее беспокоят молодые люди, которые на велосипедах едут прямо вниз по крутому склону Дрейлинькалнса.
Густс, который уже несколько лет занимается велоспортом в стиле downhill, не видит ничего страшного в занятиях слишком сумасшедшей молодежи, скорее убеждает, что молодым людям следует позволять буйствовать и заниматься физкультурой.
Именно парк Дрейлинькалнс и подойдет для строительства велотрасс для активных поездок. Рижская дума сейчас находится в поиске лучшего использования горы.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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