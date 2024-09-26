Видео Рижанку беспокоят безрассудные развлечения молодежи на Дрейлинькалнсе

Летом этого года Дрейлинькалнс после демонтажа забора стал доступен для всех жителей. Он также находится между тремя густонаселенными районами - Пурвциемсом, Плявниеками и Дрейлини. Большая зеленая территория привлекает не только любителей прогулок, но и молодых людей, которые ищут более острые развлечения, рассказывает передача Bez Tabu.