Согласно новому исследованию, каждый третий ребенок в мире страдает близорукостью

Близорукость, или миопия, к 2050 году затронет миллионы детей, предупреждают авторы исследования, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology. Худшие показатели наблюдаются в Азии: 85% детей в Японии и 73% в Южной Корее страдают близорукостью, в Китае — более 40%.

В Парагвае и Уганде уровень близорукости — один из самых низких в мире, около 1%. В Великобритании, Ирландии и США это показатель составляет около 15%.

В России, по данным Минздрава, в начальной школе близорукостью страдает 6-8% детей, а к окончанию школы — уже почти половина.

Авторы исследования привлекли к нему более пяти миллионов детей и подростков из 50 стран на всех шести континентах.

По их данным, уровень близорукости с 1990 по 2023 год вырос в три раза до 36%, причем особенно заметным он стал после пандемии. Близорукость обычно начинается в начальной школе и, как правило, зрение ухудшается до тех пор, пока глаза не перестанут расти (примерно в 20 лет).

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