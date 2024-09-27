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В Айзкраукле вынуждено прекратить существование общество по спасению животных

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Кот
Кот Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Общество по спасению животных Felida в Айзкраукле уже 14 лет помогает менее защищенным. К сожалению, из-за изменений в законодательстве общество будет вынуждено закрыть свои двери, сообщает передача Bez Tabu.

Под опекой Felida по-прежнему находятся несколько котов, судьба которых в данный момент неясна.

Инта Криева, одна из членов правления Felida, поясняет: "Законным путем общество больше не может существовать и работать так, как работало до сих пор".

Жители высказываются о деятельности Felida в основном положительно, самоуправление тоже шло навстречу, однако в момент кризиса поддержки от самоуправления получено не было.

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu:

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