Общество по спасению животных Felida в Айзкраукле уже 14 лет помогает менее защищенным. К сожалению, из-за изменений в законодательстве общество будет вынуждено закрыть свои двери, сообщает передача Bez Tabu.
В Айзкраукле вынуждено прекратить существование общество по спасению животных
Под опекой Felida по-прежнему находятся несколько котов, судьба которых в данный момент неясна.
Инта Криева, одна из членов правления Felida, поясняет: "Законным путем общество больше не может существовать и работать так, как работало до сих пор".
Жители высказываются о деятельности Felida в основном положительно, самоуправление тоже шло навстречу, однако в момент кризиса поддержки от самоуправления получено не было.
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