Фото В Зиепниеккалнсе появится новое культурное пространство - усадьба Эбельмуйжа

Усадьбу на протяжении 10 лет восстанавливала под своим крылом семья - владелец Būvuzņēmums Restaurators Марекс Мамайс и его жена Агнесе Мамая.

Более 100 лет назад это место было излюбленным местом отдыха самых богатых и знатных рижских помещиков, сейчас усадьба тщательно отреставрирована в соответствии с современными требованиями - с большой стеклянной пристройкой.

В усадьбе есть банкетный зал и три приемно-выставочных зала, специально оборудованная кухня для проведения банкетов и трехкомнатная гостиная на втором этаже, а на третьем этаже расположены просторные мансардные помещения. Вокруг усадьбы также разбит современный сад, имеется подъездная площадка и доступные парковочные места.

Реновация Эбельмуйжи была осуществлена ​​на основе архитектурно-художественных изысканий и проекта реставрации, разработанного архитектором Артуром Лапиньшем.

Усадьба является памятником архитектуры местного значения. Первоначально усадьба Эбельмуижа формировалась как летняя резиденция богатого рижского помещика, располагавшаяся в то время далеко от центра Риги - во второй половине XVIII века вокруг усадьбы раскинулись как песчаные, так и болотистые луга.

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