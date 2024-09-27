У экипажа Сескса - второе место в тренировочных заездах на этапе WRC в Чили

Сескс, стартовавший в Чили на автомобиле M-Sport Ford Puma Rally1, в четверг занял второе место, проехав в третьем заезде трассу за 3 минуты и 20,4 секунды.

Он уступил лишь финскому пилоту Эсапекке Лаппи (M-Sport Ford), который проехал четвертый из четырех тренировочных заездов за 3 минуты и 14,8 секунды.

Третье время (3 минуты и 20,9 секунды) в четверг показал еще один финский пилот Сами Паяри (Toyota Gazoo).

В конце июня экипаж Сеска дебютировал на WRC, заняв на Ралли Польша пятое место. В июле на этапе в Латвии Сескс показал седьмой результат, упустив место на пьедестале лишь на последнем скоростном отрезке.

Ралли Чили будет продлится до 29 сентября, а в завершение сезона будут проведены этапы в Германии и Японии.

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