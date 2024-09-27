Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренарс Францис в четверг заняли второе место в тренировочном заезде на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Чили.
У экипажа Сескса - второе место в тренировочных заездах на этапе WRC в Чили
Сескс, стартовавший в Чили на автомобиле M-Sport Ford Puma Rally1, в четверг занял второе место, проехав в третьем заезде трассу за 3 минуты и 20,4 секунды.
Он уступил лишь финскому пилоту Эсапекке Лаппи (M-Sport Ford), который проехал четвертый из четырех тренировочных заездов за 3 минуты и 14,8 секунды.
Третье время (3 минуты и 20,9 секунды) в четверг показал еще один финский пилот Сами Паяри (Toyota Gazoo).
В конце июня экипаж Сеска дебютировал на WRC, заняв на Ралли Польша пятое место. В июле на этапе в Латвии Сескс показал седьмой результат, упустив место на пьедестале лишь на последнем скоростном отрезке.
Ралли Чили будет продлится до 29 сентября, а в завершение сезона будут проведены этапы в Германии и Японии.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!