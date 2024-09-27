Серьезную травму головы в четверг на чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди юниоров получила представительница Швейцарии Мюриэль Фуррер, сообщает AP со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).
Трагедия на ЧМ по велоспорту: 18-летняя спортсменка в критическом состоянии после травмы головы
Как сообщает UCI, 18-летняя спортсменка находится в критическом состоянии.
В четверг в Цюрихе, где проходит чемпионат мира по велоспорту, шел сильный дождь и спортсменам пришлось ехать по скользким дорогам.
"Пока еще не установлены факты, как именно произошел несчастный случай. Расследование продолжается, поэтому никакой дополнительной информации предоставить не можем, - указали в UCI. - У нее очень серьезная травма головы, спортсменка находится в критическом состоянии".
В четверг в женской юниорской групповой гонке протяженностью 73,6 километра победу одержала британка Кэт Фергюсон, второй стала испанка Паула Остис, а третьей - Виктория Хладонова из Словакии.
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходит в Цюрихе до 29 сентября.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!