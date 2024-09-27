Трагедия на ЧМ по велоспорту: 18-летняя спортсменка в критическом состоянии после травмы головы

Как сообщает UCI, 18-летняя спортсменка находится в критическом состоянии.

В четверг в Цюрихе, где проходит чемпионат мира по велоспорту, шел сильный дождь и спортсменам пришлось ехать по скользким дорогам.

"Пока еще не установлены факты, как именно произошел несчастный случай. Расследование продолжается, поэтому никакой дополнительной информации предоставить не можем, - указали в UCI. - У нее очень серьезная травма головы, спортсменка находится в критическом состоянии".

В четверг в женской юниорской групповой гонке протяженностью 73,6 километра победу одержала британка Кэт Фергюсон, второй стала испанка Паула Остис, а третьей - Виктория Хладонова из Словакии.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходит в Цюрихе до 29 сентября.

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