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Длина трассы чемпионата мира по ралли в Чили составляет более 300 км

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Ралли
Ралли Фото: Red Bull Content Pool

В чилийском этапе Чемпионата мира по ралли (WRC) примут участие 42 экипажа, десять из которых будут выступать в категории Rally1. В соревнованиях примут участие латвийский гонщик Мартиньш Сескс и штурман Ренар Франсис.

После предыдущего этапа WRC в Греции бельгиец Тьерри Невиль укрепил свои позиции в общем лидерстве чемпионата, пилот команды Hyundai одержал вторую победу в сезоне на ралли Акрополь, при этом один из основных конкурентов, Себастьен Ожье (Toyota), пытаясь догнать лидера, попал в аварию на последнем этапе ралли.

Восьмикратный чемпион Ожье, таким образом, опустился на третью позицию в турнирной таблице чемпионата, уступив лидеру 38 очков, а товарищ Невиля по команде Отт Танак переместился на второе место. Эстонию от первого места отделяют 34 очка.

Ралли Чили - одно из новейших ралли в календаре WRC: впервые оно было проведено в 2018 году как тестовое ралли WRC. После успешного пробега страна получила полное приглашение присоединиться к WRC в 2019 году, что сделало Чили 32-й страной, принимавшей этап чемпионата мира по ралли.

Ралли Чили в регионе Биобио включает в себя узкие и неровные лесные дороги. Следует также учитывать, что скоростные этапы проходят относительно высоко над уровнем моря, что оказывает влияние на работу двигателей внутреннего сгорания, создавая тем самым дополнительные преимущества для автомобилей с гибридным приводом.

Всего в ралли на этих выходных примут участие десять экипажей на самых мощных автомобилях класса Rally1. Такое количество экипажей можно увидеть только в третий раз в этом году – десять экипажей стартовали также на этапах ралли в Латвии и Финляндии.

В чилийском WRC экипажам предстоит пройти 16 этапов общей дистанцией 306,76 километра. Несколько экипажей решили поберечь шины во время тренировочных заездов, поэтому дистанцию ​​этапа они преодолели очень осторожно.

Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в четверг заняли второе место в тренировочном заезде.

Старт ралли запланирован на пятницу в 14.35. В течение первых двух дней ралли экипажам предстоит пройти по шесть этапов, а в воскресенье запланированы четыре заключительных этапа, включая решающий Power Stage.

Латвийским болельщикам следует учитывать, что разница во времени с Чили составляет шесть часов, поэтому дневные этапы в Чили пройдут, когда в Латвии будет уже поздний вечер.

Ралли Чили будет продлится до 29 сентября, а в завершение сезона будут проведены этапы в Германии и Японии.

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