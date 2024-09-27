В чилийском этапе Чемпионата мира по ралли (WRC) примут участие 42 экипажа, десять из которых будут выступать в категории Rally1. В соревнованиях примут участие латвийский гонщик Мартиньш Сескс и штурман Ренар Франсис.
Длина трассы чемпионата мира по ралли в Чили составляет более 300 км
После предыдущего этапа WRC в Греции бельгиец Тьерри Невиль укрепил свои позиции в общем лидерстве чемпионата, пилот команды Hyundai одержал вторую победу в сезоне на ралли Акрополь, при этом один из основных конкурентов, Себастьен Ожье (Toyota), пытаясь догнать лидера, попал в аварию на последнем этапе ралли.
Восьмикратный чемпион Ожье, таким образом, опустился на третью позицию в турнирной таблице чемпионата, уступив лидеру 38 очков, а товарищ Невиля по команде Отт Танак переместился на второе место. Эстонию от первого места отделяют 34 очка.
Ралли Чили - одно из новейших ралли в календаре WRC: впервые оно было проведено в 2018 году как тестовое ралли WRC. После успешного пробега страна получила полное приглашение присоединиться к WRC в 2019 году, что сделало Чили 32-й страной, принимавшей этап чемпионата мира по ралли.
Ралли Чили в регионе Биобио включает в себя узкие и неровные лесные дороги. Следует также учитывать, что скоростные этапы проходят относительно высоко над уровнем моря, что оказывает влияние на работу двигателей внутреннего сгорания, создавая тем самым дополнительные преимущества для автомобилей с гибридным приводом.
Всего в ралли на этих выходных примут участие десять экипажей на самых мощных автомобилях класса Rally1. Такое количество экипажей можно увидеть только в третий раз в этом году – десять экипажей стартовали также на этапах ралли в Латвии и Финляндии.
В чилийском WRC экипажам предстоит пройти 16 этапов общей дистанцией 306,76 километра. Несколько экипажей решили поберечь шины во время тренировочных заездов, поэтому дистанцию этапа они преодолели очень осторожно.
Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в четверг заняли второе место в тренировочном заезде.
Старт ралли запланирован на пятницу в 14.35. В течение первых двух дней ралли экипажам предстоит пройти по шесть этапов, а в воскресенье запланированы четыре заключительных этапа, включая решающий Power Stage.
Латвийским болельщикам следует учитывать, что разница во времени с Чили составляет шесть часов, поэтому дневные этапы в Чили пройдут, когда в Латвии будет уже поздний вечер.
Ралли Чили будет продлится до 29 сентября, а в завершение сезона будут проведены этапы в Германии и Японии.
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