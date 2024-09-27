Длина трассы чемпионата мира по ралли в Чили составляет более 300 км

Всего в ралли на этих выходных примут участие десять экипажей на самых мощных автомобилях класса Rally1. Такое количество экипажей можно увидеть только в третий раз в этом году – десять экипажей стартовали также на этапах ралли в Латвии и Финляндии.

В чилийском WRC экипажам предстоит пройти 16 этапов общей дистанцией 306,76 километра. Несколько экипажей решили поберечь шины во время тренировочных заездов, поэтому дистанцию ​​этапа они преодолели очень осторожно.

Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в четверг заняли второе место в тренировочном заезде.

Старт ралли запланирован на пятницу в 14.35. В течение первых двух дней ралли экипажам предстоит пройти по шесть этапов, а в воскресенье запланированы четыре заключительных этапа, включая решающий Power Stage.

Латвийским болельщикам следует учитывать, что разница во времени с Чили составляет шесть часов, поэтому дневные этапы в Чили пройдут, когда в Латвии будет уже поздний вечер.

Ралли Чили будет продлится до 29 сентября, а в завершение сезона будут проведены этапы в Германии и Японии.

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