Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в пятницу, 27 сентября, на третьем этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Чили попали в аварию, и сейчас находятся на 31-м месте.
Экипаж латвийского гонщика попал в аварию на ЧМ по ралли
Латвийский экипаж пропустит оставшиеся заезды в пятницу, получив штрафное время за каждый из трех пропущенных этапов.
После трех этапов экипаж Сескса уступает лидеру - британскому пилоту Элфину Эвансу, пять минут и 28,2 секунды.
Эванс на Toyota Gazoo выиграл второй этап, опередив финна Калли Рованпери на 2,3 секунды и на 2,9 секунды Сами Пайари.
Сескс с Францисом заняли десятое место, уступив победителю 13,34-километрового этапа 8,4 секунды.
"Мало-помалу мы начинаем понимать дорожное покрытие и эту конкуренцию. Мы спокойны, потому что впервые участвуем в этом ралли", - сообщил Сескс.
На третьем этапе длиной 23,32 километра Сескс попал в аварию и занял последнее место. "После 11,2 километров на скоростном этапе и столкновения с насыпью мы были вынуждены остановиться. Были повреждены две шины, а запаска у нас была только одна", - рассказал Сескс о происшествии.
"По итогам этапа станет ясно, что еще не так", - пишет пилот, выражая удовлетворение тем, что после этого этапа представители сервиса смогут отремонтировать машину.
Экипаж Сески проиграл победителю скоростного этапа пять минут и 19,9 секунды.
Шесть этапов проходят в пятницу и субботу, еще четыре пройдут в воскресенье. Экипажам в Чили предстоит пройти 16 этапов общей дистанцией 306,76 километра.
В конце июня экипаж Сескса дебютировал на чемпионате мира по ралли, заняв пятое место на Ралли Польши. В июле на первом в истории этапе Ралли Латвии Сескс был седьмым, уступив место на пьедестале лишь на последнем этапе.
В Чили Сескс ездит на автомобиле M-Sport Ford Puma Rally1 с негибридным двигателем.
В турнирной таблице сезона WRC после 10 этапов с 192 очками лидирует бельгийский гонщик Тьерри Невилл (Hyundai Shell Mobis). Эстонский пилот Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis) занимает второе место с 158 очками, а француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo) отстает на четыре очка и занимает третье место. 22 очка у Сескса дают ему 14-е место в общем зачете.
Сезон продолжится этапами в Германии и Японии.
Финский автогонщик Калле Рованперя в прошлом году стал двукратным чемпионом мира, обеспечив себе титул за один этап до конца сезона. Рованперя в этом году примет участие не на всех этапах WRC.
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