Экипаж латвийского гонщика попал в аварию на ЧМ по ралли

Шесть этапов проходят в пятницу и субботу, еще четыре пройдут в воскресенье. Экипажам в Чили предстоит пройти 16 этапов общей дистанцией 306,76 километра.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал на чемпионате мира по ралли, заняв пятое место на Ралли Польши. В июле на первом в истории этапе Ралли Латвии Сескс был седьмым, уступив место на пьедестале лишь на последнем этапе.

В Чили Сескс ездит на автомобиле M-Sport Ford Puma Rally1 с негибридным двигателем.

В турнирной таблице сезона WRC после 10 этапов с 192 очками лидирует бельгийский гонщик Тьерри Невилл (Hyundai Shell Mobis). Эстонский пилот Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis) занимает второе место с 158 очками, а француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo) отстает на четыре очка и занимает третье место. 22 очка у Сескса дают ему 14-е место в общем зачете.

Сезон продолжится этапами в Германии и Японии.

Финский автогонщик Калле Рованперя в прошлом году стал двукратным чемпионом мира, обеспечив себе титул за один этап до конца сезона. Рованперя в этом году примет участие не на всех этапах WRC.

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