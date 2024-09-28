Видео Всего за несколько минут в Агенскалнсе угнали скутер с ценными вещами

Владелец скутера, Оскар, приехал на улицу Нометню и припарковал свой скутер у дома номер 47. Мотороллер исчез всего через 12 минут.

"Я отчасти виноват, но это не оправдывает кражу. Я взял сумку из багажника, поговорил по телефону и перешел на другую сторону улицы. Через 10 минут, когда я начал искать свои ключи, то понял, что оставил их в скутере. Когда я вышел, то обнаружил, что мотороллера нет", - рассказывает Оскар.

Еще до приезда полиции Оскар увидел вора на записях камер видеонаблюдения, расположенных возле здания.

Motorollera zagli fiksējusi novērošanas kamera Фото: Ekrānuzņēmums no video

"Я живу с убеждением, что в мире стало больше добра. У дрона закончилась страховка. Это болезненный момент. Я не хочу сказать, что я наивен, но и не пытаюсь защитить себя от всех возможных сценариев", - говорит Оскар.

Характерная особенность скутера - поцарапанный багажник с правой стороны и поцарапанная подставка для ног пассажира.

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Видео: Сюжет программы Degpunkta

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