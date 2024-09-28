В понедельник, 23 сентября, в рижском районе Агенскалнс среди бела дня мужчина угнал скутер. В его багажном отделении находился еще один ценный предмет - дрон стоимостью 1500 евро, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Всего за несколько минут в Агенскалнсе угнали скутер с ценными вещами
Владелец скутера, Оскар, приехал на улицу Нометню и припарковал свой скутер у дома номер 47. Мотороллер исчез всего через 12 минут.
"Я отчасти виноват, но это не оправдывает кражу. Я взял сумку из багажника, поговорил по телефону и перешел на другую сторону улицы. Через 10 минут, когда я начал искать свои ключи, то понял, что оставил их в скутере. Когда я вышел, то обнаружил, что мотороллера нет", - рассказывает Оскар.
Еще до приезда полиции Оскар увидел вора на записях камер видеонаблюдения, расположенных возле здания.
"Я живу с убеждением, что в мире стало больше добра. У дрона закончилась страховка. Это болезненный момент. Я не хочу сказать, что я наивен, но и не пытаюсь защитить себя от всех возможных сценариев", - говорит Оскар.
Характерная особенность скутера - поцарапанный багажник с правой стороны и поцарапанная подставка для ног пассажира.
Больше смотрите в сюжете программы Degpunkta.
Видео: Сюжет программы Degpunkta
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