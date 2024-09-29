Специалист развеяла стереотип о лишнем весе у детей

В программе "Домская площадь" отметили, что одна из главных причин лишнего веса у детей - неправильное питание и недостаток движения.

По статистике у каждого пятого ребенка до 6-ти лет встречается ожирение, а всего в Латвии им страдают до 57% жителей.

"Это неправда, что здоровое питание невкусное. В больнице мы кормим детей абсолютно здоровой пищей, и более 70 процентов пациентов считают ее очень вкусной", - сказала Дамбиня.

Она также отметила, что дело в количестве продуктов, а не в том, что есть какие-то запрещенные продукты.

"Пусть иногда ребенок съест свою любимую картошку фри, но это не должно быть системой. Ключевым моментом является поддержание здорового баланса, а не строгих ограничений", - отметила специалист.

Лиене Дамбиня считает, что завтрак - это самый важный прием пищи.

"Следите за тем, что ребенок берет с собой в школу, чем он там перекусывает

- шоколадом и чипсами или чем-то полезным. Позаботьтесь о разнообразии питания вашего ребенка дома. Хотя, конечно, все это требует от родителей дисциплины", - обратилась она к родитеям.

Она также рассказала, что лишний вес не пройдет с возрастом.

"Нет, сама по себе эта проблема не исчезнет, и если вы не предпримете никаких мер по корректировке питания, то она может только усугубиться. Важно, чтобы родители объективно взглянули на ситуацию и, осознав масштаб проблемы, в случае необходимости обратились к специалисту, который поможет пересмотреть режим питания", - поделилась она.

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