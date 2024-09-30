Мегаполис Новый Рим в США. Гениальный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), способный останавливать время, грезит мечтой перестроить вырождающийся город при помощи открытого им фантастического материала мегалон, создав тем самым настоящую утопию. Ему противостоит мэр города, ретроград Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито), чья дочь (Натали Эммануэль) влюбляется в Цезаря. Тем временем кузен Катилины Клавдий (Шайа Лабаф) пытается захватить власть в Новом Риме.

Натали Эммануэль в фильме "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы Фото: SCANPIX

Про то, что "отец Нового Голливуда" - автор "Крестного отца", "Разговора" и "Дракулы" Фрэнсис Форд Коппола - шел к съемкам проекта своей мечты больше сорока лет, а для покрытия бюджета использовал доходы от своих виноделен, сказано уже много. Но почему же так получилось? Все просто - титана, который в 70-х буквально изменил ход развития американского и мирового кино, давно окрестили "погибшим богом", фильмы которого вот уже почти тридцать лет раздражают критиков и не приносят денег продюсерам.

Несмотря же на масштаб происходящего, фильм из "Мегалополиса" вышел лишь наполовину. Во время просмотра - из-за напыщенной театральности, мегаломанских декораций, актерской игры, чтения "Гамлета" и фабулы о проклятом мечтателе, власти и госперевороте - невозможно избавиться от ощущения, что перед нами, скорее, урбанистическая артхаус-опера.

И это лишь один из приемов Копполы запутать аудиторию от мала до велика - "Мегалополис" старательно пытается выглядеть "вневременным" произведением, в котором трудно четко угадать эпоху - чем-то она напоминает античность с празднованием Сатурналий или XVII-XVIII века, чем-то - 30-е, 50-е (с отблесками пеплумов) или 70-е годы века двадцатого, а чем-то даже современность.

Ясно одно - меньше всего Копполу интересует опостылевшая современность, в которой легендарный постановщик, кажется, так и не смог найти себя, оставшись титаном прошлого.