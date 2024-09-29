Желтое предупреждение: ночью ожидаются первые осенние заморозки

Во второй половине ночи температура на большей части территории опустится до 0...-2 градусов. Заморозки не ожидаются только в прибрежных и крайних юго-восточных районах.

В связи с ожидаемыми заморозками Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение, которое будет действовать 30 сентября с 1 до 8 часов утра.

Синоптики предупреждают, что заморозки могут повредить неустойчивые к морозам виды растений, поэтому при необходимости следует принять меры по защите растений, например, накрыть или полить растения вечером.

Ночью облачность будет небольшой, ветер умеренным, а температура понизится до -1...+4 градусов. Немного теплее будет лишь в отдельных районах побережья.

Понедельник начнется с преимущественно сухой и солнечной погоды, лишь местами пройдет дождь. Ветер постепенно стихнет. Днем температура поднимется до +15 градусов.

В Риге осадков не ожидается, ночью будет малооблачно и легкий ветерок. Воздух остынет до +3...+5 градусов. В пригородах будет еще прохладнее. Днем будет немного облаков, а воздух прогреется до +15 градусов.

В ночь на 1 октября во многих регионах Латвии также ожидаются заморозки на травяном покрове.

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