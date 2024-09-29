Осужденный Обществом врачей Эдгар Меднис, имеющий сертификат не только гомеопата, но и педиатра, не соответствующее профессии высказывал и раньше, до очернения Детской клинической университетской больницы в связи со случаями дифтерии. Ранее Общество врачей только разводило руками, но на этот раз прозвучало как минимум явное осуждение. Однако до сих пор Меднис может практиковать как сертифицированный, то есть признанный государством, врач. При этом сертификат педиатра, срок которого вскоре бы истек, в этом месяце, 11 сентября уже продлен вплоть до октября 2029 года, выяснила передача LTV De Facto.
Осужденному Обществом врачей Эдгару Меднису уже продлили сертификат педиатра
Деятельность врача при этом происходит не только на бумаге. В день, когда программа De Facto пришла к Меднису в его практику, там проходил прием пациентов, в том числе детей, с долгосрочной, по словам самого врача, записью.
Теперь в Комиссии по этике Латвийского общества врачей его последние высказывания оценят 8 октября. Там и будут судить, сохранится ли сертификат врача у Медниса. Ранее отношение организации к нему было попустительским. Продление сертификата педиатра также произошло, несмотря на административное наказание, примененное к Меднису во время Covid-пандемии Инспекцией здравоохранения, за несоблюдение эпидемиологических правил, а также развернутую тогда кампанию дезинформации.
Стоит напомнить, что он тогда поставил под сомнение сам вирус и вакцинацию, да и советовал несоответствующие медикаменты - в том числе предназначенный для животных ивермектин.
"Мы направили письмо Латвийскому обществу врачей, в котором обратили внимание на то, какие высказывания в публичной среде позволяет себе Эдгар Меднис. Просили рассмотреть в рамках компетенции Общества врачей и проинформировать инспекцию о результатах проверки. Но, к сожалению, до сих пор ответа мы не получили", - призналась передаче De Facto руководитель отдела контроля лечебных учреждений Инспекции здравоохранения Байба Даудзе. Указанное письмо было написано 27 мая 2021 года.
Комиссия по этике Латвийского общества врачей в единственный раз оценила публичные высказывания Медниса только в 2022 году, и комиссия решила лишь призвать его воздержаться от непродуманных высказываний, не обоснованных научными исследованиями. Оценивалось ли это при продлении срока действия сертификата, четкого ответа нет.
Член правления Латвийского общества врачей Илона Вилкойте отметила: "Совет по сертификации, конечно, очень серьезно рассматривает врачей. Там есть свои критерии, по которым они смотрят: собраны ли пункты дальнейшего образования, нет ли нарушений этики. Поэтому, конечно, все это учитывается у каждого врача". Однако она не состоит в Совете по сертификации, поэтому не смогла прокомментировать, как оценивался именно случай Медниса.
В свою очередь, глава Совета по сертификации Валдис Гилис был готов говорить только с юристом Латвийского общества врачей, но не смог найти для интервью возможное время.
Стоит добавить, что решение о продлении сертификата Общество врачей основывало и на сведениях, предоставленных Латвийской ассоциацией педиатров. Она дает заключение, что Меднис получил все нужные кредитные пункты по курсам на сохранение сертификата. Однако применяет ли врач полученные знания на практике, уже другой вопрос.
"Да, мы не можем убедиться. Мы знаем, что на ряде курсов есть контрольные работы. Ну, коллега все это уладил. Так что, как вы видите, у каждого из нас есть определенная свобода использовать свои знания так, как мы хотим или как определяет наш работодатель. Но поскольку доктор - сам себе работодатель, то он определяет и амплитуду использования своих знаний", - сказала руководитель Латвийской ассоциации педиатров Илзе Гропе. Теперь, правда, и Ассоциация педиатров, солидаризируясь с Детской больницей, попросила Общество врачей все же приостановить сертификат врача и оценить соответствие знаний Медниса.
Между тем в Министерстве здравоохранения уклоняются от прямого ответа, сохранится ли сертификат для Медниса. Это вопрос Общества врачей. Но министерство готово обсуждать изменения, если таковые необходимы, и не только в вопросе сертификации врачей, но и в плане ужесточения ответственности перед законом, если дезинформация распространяется врачом.
"Ведь, конечно, если дезинформацию распространяет гражданин Янис - это одно дело, но когда дезинформацию распространяет врач, то, конечно, значительная часть общества к этому прислушивается и возникают сомнения", - объясняет парламентский секретарь ведомства Артем Уршульский.
Сам Меднис интервью передаче не дал, хотя поначалу обещал и определил конкретное время. Но уже вскоре после этого по электронной почте он прислал письмо: "Здравствуйте, консультировался со своим юристом в связи с интервью. Мне посоветовали пока воздержаться от любого общения с журналистами до разрешения вопроса относительно моего сертификата врача. Поэтому отменяем завтрашний разговор. Спасибо за понимание".
Избегает он только интервью, в которых вопросы и содержание не может сам контролировать. В своих каналах в социальных сетях и видеобеседах с единомышленниками он проявляет себя активно и широко: там же Меднис выступил против врачей Детской больницы и поставил под сомнение и диагноз "дифтерия", и содержание детей в больнице, раз уж анализы дифтерию уже не показывают. Хотя как врач он должен знать, что осложнения могут проявиться и после заболевания.
В Детской клинической университетской больнице, руководство которой обратилось в полицию, расценивают дезинформацию не только как тяжелый удар по больнице и врачам, но и в качестве рисков для общества. Член правления больницы Зане Страуме говорит: "Мне кажется, что самое плохое, что они находят людей, которые легко поддаются влиянию в своей беде. Мы все как общество должны понимать, что эта семья пережила трагедию, мы так и должны на нее смотреть. Мы можем выражать этим людям соболезнования в их большой утрате, но мне кажется, что это плохо, и то, на что, по моему мнению, правоохранительные органы должны смотреть - на этих людей оказывают давление и ими манипулируют".
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