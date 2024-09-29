Осужденному Обществом врачей Эдгару Меднису уже продлили сертификат педиатра

Комиссия по этике Латвийского общества врачей в единственный раз оценила публичные высказывания Медниса только в 2022 году, и комиссия решила лишь призвать его воздержаться от непродуманных высказываний, не обоснованных научными исследованиями. Оценивалось ли это при продлении срока действия сертификата, четкого ответа нет.

Член правления Латвийского общества врачей Илона Вилкойте отметила: "Совет по сертификации, конечно, очень серьезно рассматривает врачей. Там есть свои критерии, по которым они смотрят: собраны ли пункты дальнейшего образования, нет ли нарушений этики. Поэтому, конечно, все это учитывается у каждого врача". Однако она не состоит в Совете по сертификации, поэтому не смогла прокомментировать, как оценивался именно случай Медниса.

В свою очередь, глава Совета по сертификации Валдис Гилис был готов говорить только с юристом Латвийского общества врачей, но не смог найти для интервью возможное время.

Стоит добавить, что решение о продлении сертификата Общество врачей основывало и на сведениях, предоставленных Латвийской ассоциацией педиатров. Она дает заключение, что Меднис получил все нужные кредитные пункты по курсам на сохранение сертификата. Однако применяет ли врач полученные знания на практике, уже другой вопрос.