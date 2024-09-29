Гражданин России Анатолий Блинов, задержанный в Польше по подозрению в организации нападения на соратника убитого российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, перемещался по Европе по поддельному латвийскому паспорту, выданному на имя проживающего в Лиепае неоднократно судимого негражданина. Об этом сообщает передача LTV De Facto.
Задержанный за нападение на Леонида Волкова путешествовал по поддельному латвийскому паспорту
Представители Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, две недели назад выступили с неожиданным открытием. Нападение с молотком на соратника Навального Волкова в марте этого года в Вильнюсе якобы организовали не российские спецслужбы, как можно было поначалу подумать, а близкий союзник другого представителя российской оппозиции Михаила Ходорковского, живущий в Израиле миллиардер Леонид Невзлин.
В распоряжение создателей фильма попала телефонная переписка. В ней обсуждалось как проведение упомянутых нападений, так и очернение других лиц, а также возможный подкуп должностных лиц.
Значительная часть переписки относится к Латвии, но в фильме она не была полностью показана. Программе LTV De Facto удалось получить у команды Навального эти фрагменты. Из переписки следует, что практическим исполнителем прихотей Невзлина был гражданин России Блинов. Власти Польши задержали Блинова сразу после выхода фильма.
"В настоящее время у следствия восемь подозреваемых, четверым из которых назначено кратковременное задержание. Среди подозреваемых - шесть поляков, один белорус и один россиянин (Анатолий Б.). У расследования много ниточек, и среди прочего речь идет о нападениях на российских оппозиционеров, связанных с основанным Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении польской прокуратуры.
Программе De Facto известно, что Блинов перемещался по Европе, используя поддельный латвийский паспорт. Год назад, в сентябре, Блинов послал, скорее всего, Невзлину фото из салона самолета, успешно прилетев из Мадрида в Варшаву. "Документ прошел все проверки", - написал Блинов.
В более ранней переписке Блинов учил Невзлина, что для изготовления фальшивого паспорта нужно 6-8 фотографий в разной одежде, сделанных поближе и дальше. Блинов сам посылал образцы на усмотрение. Было упомянуто, что паспорта могут быть разовыми на месяц или "арендованными".
Внимательно рассмотрев присланную Блиновым фотографию, можно разобрать, что фальшивый латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя негражданина Сергея Штурбы. Программа De Facto убедилась, что паспортные данные настоящие, кроме фото, на котором вместо Штурбы запечатлен Блинов.
Сергей Штурба - реально существующее лицо, проживающее в Лиепае. На имя Штурбы была зарегистрирована пара фирм. Он неоднократно судим за кражи. 10 лет назад его поймали на воровстве женских перчаток, сообщала газета Kurzemes vārds. Регулярно крал кофе и шоколад. В одном из судебных приговоров суммированы уголовные судимости Штурбы: до 2018 года таких было более 20. Одно из своих TikTok-видео Штурба снял, находясь в зарешеченном полицейском фургоне.
Программе LTV удалось застать Штурбу по месту его жительства в Каросте, чтобы спросить, как его паспорт мог попасть к Блинову, ныне задержанному за возможное осуществление нападения на соратника Навального Волкова.
Отвечая на вопросы через открытое окно первого этажа, Штурба излагает свою версию. Она проста - у него регулярно крадут паспорт. Несколько раз это происходило за границей. "В тюрьме я еще писал заявление, что у меня был украден паспорт. За границей воруют, и я, честно скажу, поверхностно отношусь к документам. Сейчас я прячу документы отдельно", - рассказал Штурба.
Штурба вышел из Лиепайской тюрьмы пару недель назад. Сидел за старые магазинные кражи. На выходе сделал новый паспорт, потому что предыдущего уже не было. Он отрицает, что продавал паспорт кому-либо в целях получения прибыли.
Передача De Facto выяснила, что о документе, данными которого пользовался Блинов, Штурба только в этом году в августе, незадолго до выхода из тюрьмы, сообщал как об утерянном якобы в декабре прошлого года. Это означает, что только недавно паспорт был аннулирован.
"В соответствии с предоставленной вами информацией Госполиция примет все необходимые меры для расследования возможного факта подделки документов", - заявил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Он допускает, что следствию придется сотрудничать с Польшей, где Блинов сейчас находится под стражей. "Нет сомнений, что следователи Госполиции решат вопрос о самом лучшем методе каким-либо образом получить эту информацию", - уверен Трофимов.
В фильме соратников Навального также звучат упоминания о том, что Невзлин вместе с сообщником Блиновым с помощью незаконных платежей пытались или добились возбуждения уголовного производства в отношении бывшего исполнительного директора антикоррупционного фонда, основанного Навальным, Владимира Ашуркова.
"Это фундаментально важнейшее из того, с чем мы должны разобраться. И если такой факт где-то может подтвердиться, то это вопиюще и должна быть острая реакция", - заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
Начальник Госполиции Арманд Рукс отрицал, что такое обсуждение уголовных процессов возможно. Известно, что латвийские следователи и прокурор опросили Ашуркова в Великобритании, но это произошло в рамках ранее начатого дела.
Полиция и прокуратура, впрочем, пока от комментариев по поводу последнего фильма ФБК воздерживаются.
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