Последнее осеннее воскресенье оказалось богатым на события: Эдгар Ринкевич неудачно прокатился на велосипеде, российские журналисты узнали больше об убийстве Алексея Навального, "Хезболла" не может оправиться от смерти лидера. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 29 сентября ⟩ Сломанная рука Ринкевича, советы автолюбителям и доказательства убийства Навального
Новости Латвии:
В воскресенье, 29 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в своих социальных сетях с помощью фотографии, что травмировал руку.
Нередко у многих водителей именно фильтр твердых частиц, в народе называемый "сажевым фильтром", вызывает больше всего беспокойства при прохождении технического осмотра. Эксперт Интс Пурмалис объясняет, как действовать, чтобы фильтр не доставлял проблем, как его поддерживать в наилучшем состоянии и что делать, если фильтр уже был удален.
Сердце - это не почка, и оно не должно жить в жиру. Чтобы сердце оставалось здоровым как можно дольше, нужно питаться сбалансированной диетой и тренировать регулярными физическими нагрузками, объясняют президент Латвийского общества кардиологов, кардиолог, профессор Андрей Эрглис и физиотерапевт университетской клинической больницы имени Паула Страдиня Лина Пуга в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot, об этом сообщает портал Lsm.lv.
Латвийский рэпер Платина (наст. имя - Роберт Плаудис) не раз был отмечен Моргенштерном и, если верить слухам, Егором Кридом. Несмотря на развязанную Россией войну против Украины, артист остался в стране-агрессоре, продолжая там музыкальную деятельность и никак не высказываясь на тему войны. 19 апреля 2024 года в СМИ появилась информация, что он был задержан на концерте в Томске (Россия). Спустя почти полгода он дал долгожданный концерт в Риге.
Высшую награду Оттавского международного анимационного фестиваля в субботу получил полнометражный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume), сообщает сайт журнала Animation Magazine.
"Будет ли этой осенью на деревьях больше золота или ржавчины?" - спрашивает известный латвийский фенолог Вилис Букшс в блоге о погоде Meiravietis. На данный момент на деревьях еще много зеленых листьев, сообщает портал tv3.lv.
За рубежом:
В распоряжение издания исследовательской журналистики The Insider попали сотни официальных документов, связанных со смертью в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Литовский автоэксперт, очевидец и один из участников высказали свое мнение о трагической аварии в литовском городе Утена, где один человек погиб и несколько получили ранения, когда латвийский экипаж гонщиков въехал в зрителей.
В ночь на воскресенье, 29 сентября, российские войска нанесли массированные удары по Запорожью.
Украинская армия в ночь на воскресенье атаковала склад боеприпасов в Волгоградской области России, сообщают агентства УНИАН и УНН со ссылкой на источники.
В воскресенье, 29 сентября, Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина рассказал, кто определит наступление условий для применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
В середине дня 20 сентября 1997 года в Иецавской волости группа людей собралась в поле, чтобы собрать урожай картофеля. Почти все они были членами одной семьи. Через некоторое время к полю медленно подъехал автомобиль, водитель которого открыл окно, поднял пистолет и без малейшей жалости жестоко расстрелял семь человек. Один человек был тяжело ранен. Трое избежали смерти. Иецавская бойня потрясла и ужаснула всю Латвию того времени и до сих пор считается одним из самых чудовищных преступлений.
Жизнь в сарае для дров, избиение печным костылем, голод и насилие, обман и мошенничество - Илва пережила самые страшные ужасы, которые только может предложить жизнь, но не сломалась. Она самоотверженно боролась, стиснув зубы, потому что знала: жизнь может быть другой - нужно только продолжать бороться. В итоге терпение Илвы окупилось - теперь ее глаза буквально искрятся счастьем, ведь как иначе, когда сбылись самые большие мечты в жизни?
Самолеты распыляют яд, вакцины созданы, чтобы убивать нас, миром правит тайное общество рептилоидов... Как можно верить в такое безумие? Не бывает дыма без огня, говорит психотерапевт Артур Утинанс.
Со смертью Хасана Насраллы, убитого в ходе израильского авиаудара в ночь на субботу, группировка "Хезболла" лишилась не только своего бессменного лидера, но и почвы под ногами, считают многие аналитики.
Кекавский край щедро наградил латвийского паралимпийца Рихарда Сникуса, который завоевал в Париже две золотые медали. В благодарность за его достижения ему была присуждена денежная награда самоуправления в размере 10 000 евро. В разговоре с онлайн-журналом TVNET+ сестра Рихарда Элина Бригмане рассказала, почему эта сумма не такая большая, какой может показаться. По ее словам, тратить премии на частные покупки не удается вовсе.
Вчера, 27 сентября, поздно вечером сильный ветер сорвал часть крыши с многоквартирного дома в Пярну. Прибывшие на вызов спасатели попросили жильцов перепарковать машины, пишет Rus.Postimees.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Меладзе и Пугачевой.
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