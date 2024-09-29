Главное за 29 сентября Сломанная рука Ринкевича, советы автолюбителям и доказательства убийства Навального

Жизнь в сарае для дров, избиение печным костылем, голод и насилие, обман и мошенничество - Илва пережила самые страшные ужасы, которые только может предложить жизнь, но не сломалась. Она самоотверженно боролась, стиснув зубы, потому что знала: жизнь может быть другой - нужно только продолжать бороться. В итоге терпение Илвы окупилось - теперь ее глаза буквально искрятся счастьем, ведь как иначе, когда сбылись самые большие мечты в жизни?

Самолеты распыляют яд, вакцины созданы, чтобы убивать нас, миром правит тайное общество рептилоидов... Как можно верить в такое безумие? Не бывает дыма без огня, говорит психотерапевт Артур Утинанс.

Со смертью Хасана Насраллы, убитого в ходе израильского авиаудара в ночь на субботу, группировка "Хезболла" лишилась не только своего бессменного лидера, но и почвы под ногами, считают многие аналитики.

Кекавский край щедро наградил латвийского паралимпийца Рихарда Сникуса, который завоевал в Париже две золотые медали. В благодарность за его достижения ему была присуждена денежная награда самоуправления в размере 10 000 евро. В разговоре с онлайн-журналом TVNET+ сестра Рихарда Элина Бригмане рассказала, почему эта сумма не такая большая, какой может показаться. По ее словам, тратить премии на частные покупки не удается вовсе.

Вчера, 27 сентября, поздно вечером сильный ветер сорвал часть крыши с многоквартирного дома в Пярну. Прибывшие на вызов спасатели попросили жильцов перепарковать машины, пишет Rus.Postimees.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Меладзе и Пугачевой.

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