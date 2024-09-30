Неофициальные предварительные результаты: На выборах в Австрии побеждают правопопулисты

В Австрии в воскресенье, 29 сентября, завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно неофициальным предварительным результатам, победу на них одерживает правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Хербертом Киклем, набирая более 29 процентов голосов избирателей.

Правящая консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Карлом Нехаммером набирает, по данным социологического института Foresight, около 26%. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заручилась поддержкой примерно 20% проголосовавших, партия "Новая Австрия и Либеральный форум" и "зеленые" - менее 9%.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни набирают менее 3%. Для попадания в нижнюю палату парламента партиям необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.

Предвыборные опросы предсказывали победу АПС

Правые популисты лидировали в соцопросах уже более года, набирая незадолго до выборов чуть менее 28% За ними следовала АНП с почти 25% и социал-демократы с 20%. "Зеленые", которые ныне входят в правительство, и партия "Новая Австрия и Либеральный форум" боролись за четвертое место, набирая около 10%.