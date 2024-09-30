Фото Число жертв разрушительного урагана "Хелен" в США выросло до 93

Ураган нанес ущерб нескольким штатам, включая Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Теннесси.

В результате экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере 93 человека: 37 - в Северной Каролине, 25 - в Южной Каролине, 17 - в Джорджии, 11 - во Флориде, два - в Теннеси и один - в Вирджинии.

В западной части Северной Каролины по-прежнему в силе предупреждения о внезапных наводнениях, сообщил директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм, добавив, что они связаны с риском обрушения дам.

Ожидается, что погода в затронутых ураганом округах улучшится во вторник, отметил Грэм.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!