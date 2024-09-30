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Фото Число жертв разрушительного урагана "Хелен" в США выросло до 93

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Последствия урагана Хелен
Последствия урагана Хелен Фото: AFP/SCANPIX

Число погибших в результате урагана "Хелен" в воскресенье выросло до 93 человек, только лишь в штате Северная Каролина жертвами стихии 30 человек, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Ураган нанес ущерб нескольким штатам, включая Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Теннесси.

В результате экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере 93 человека: 37 - в Северной Каролине, 25 - в Южной Каролине, 17 - в Джорджии, 11 - во Флориде, два - в Теннеси и один - в Вирджинии.

В западной части Северной Каролины по-прежнему в силе предупреждения о внезапных наводнениях, сообщил директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм, добавив, что они связаны с риском обрушения дам.

Ожидается, что погода в затронутых ураганом округах улучшится во вторник, отметил Грэм.

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